Le DLC de Sonic pour Minecraft étend son contenu avec Labyrinth Zone et de nouveaux skins

Parmi les différentes nouveautés que Sega a lancées pour le 30e anniversaire de Sonic en 2021, il y avait un nouveau DLC basé sur le hérisson bleu pour Minecraft, une série de contenus supplémentaires qui ajoutaient des niveaux exclusifs aussi emblématiques que Green Hill ou Chemical Plant ainsi que divers personnages et mécaniques uniques, comme collectionner des anneaux, le tout sous l’esthétique et les règles de l’univers Minecraft. Eh bien, Mojang vient d’annoncer que ledit DLC sera bientôt étendu avec de nouveaux contenus entièrement gratuits.

Labyrinth Zone et nouveaux skins Sonic

Ainsi, le DLC reçoit un nouveau package de contenu qui viendra s’ajouter aux options de ceux qui en ont déjà fini avec ledit contenu ou qui en font maintenant. Des nouveautés comme une nouvelle zone aussi mythique que Labyrinth Zone, extraite directement du premier opus de Sonic en 1991. A tel point que les joueurs pourront traverser cette nouvelle zone à toute allure tout en contemplant les ruines quadrillées et bien d’autres références à ce niveau.

Et c’est que Labyrinth Zone for Minecraft vient avec une nouvelle mission et ses propres défis dans le but de récupérer le Master Emerald. En plus du nouveau scénario et de ses propres défis, jusqu’à cinq nouvelles apparitions sont également ajoutées, dont les identités sont encore un mystère et qui rejoindront les 24 skins de personnages déjà disponibles.

Enfin, et à l’occasion de la première de Sonic 2 : Le film en salles -dont vous pouvez lire la critique par Netcost via le lien suivant-, une chemise Knuckles personnalisée a été ajoutée, disponible dans l’éditeur de personnage. Bien sûr, ce cadeau ne sera disponible que pour un temps limité, il faut donc se dépêcher de l’obtenir avant qu’il ne disparaisse.

source | Mojang