L’homme du nord : les premières critiques du nouveau film Viking sont vraiment positives

The Northman, le nouveau film du cinéaste Robert Eggers (La Sorcière, Le Phare) et interprété par Alexander Skarsgard (Godzilla contre Kong, La Légende de Tarzan, True Blood) récolte des réactions vraiment positives de la part des critiques américains qui ont déjà pu regarder ce nouveau film Vikings. A tel point que même le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón a réagi au film en faisant l’éloge de son réalisateur et en assurant que « ce qu’il fait est très complexe et compliqué », par rapport à la réalisation d’Eggers.

« Spectaculaire, immersif, visuellement écrasant »

Et c’est que les premières réactions à El hombre del norte ne se sont pas fait attendre ; à tel point que David Fear de Rolling Stone assure que « Imaginez qu’une peinture de Frank Frazetta, semblable à cette peinture murale peinte sur le côté du camion Chevy de votre revendeur de marijuana, prenne soudainement vie. Pendant deux heures complètes. C’est #TheNorthman. Je lui donne 5/5 cris de corbeaux.

Pour sa part, Tomris Laffly de Variety commente que « en regardant la vengeance épique des Vikings de Robert Eggers avec The Northman, j’alternais souvent entre les applaudissements et les cris. Une chorégraphie à couper le souffle, terrifiante d’une manière que je n’arrive toujours pas à croire. Non sans hoquet, mais c’est le genre de film dont l’existence ressemble à un miracle aujourd’hui. J’achète ».

Eric Eisenberg de CinemaBlend déclare : « The Northman est spectaculaire. Étonnamment, c’est le film le plus accessible d’Eggers, mais non moins immersif dans sa sensation authentique. C’est une histoire de vengeance captivante qui garde sa main autour de votre gorge et qui est visuellement époustouflante. Il m’a forcé à chuchoter ‘Putain de merde !’ plusieurs fois ».

The Northman est basé sur une légende viking qui, à son tour, a inspiré Shakespeare pour Hamlet et a un casting de stars avec des noms comme Alexander Skarsgard, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Claes Bang ou Bjork. Sortie en salle le 22 avril 2022.

source | Collisionneur