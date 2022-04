FIFA 22 TOTW 29 avec Juanmi, Neymar et Sommer maintenant disponible

FIFA 22 confirme tous les joueurs qui font partie de l’équipe de la semaine 29. Le nouveau TOTW vient encore une autre édition pour vanter les performances des joueurs les plus remarquables lors de la dernière bande de matchs officiels. Rappelons qu’ils sont disponibles dès maintenant en ouvrant des packs pour une durée limitée ou sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 29 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Sommer, 88 ans, Borussia Mönchengladbach

CT : Skriniar, 87 ans, Inter Milan

LD : Lazzari, 84 ans, Latium

DG : Iago, 84 ans, FC Augsbourg

CAD : Jonny, 83 ans, Wolverhampton

MOC : Mkhitaryan, 85 ans, Roma FC

MG : Juanmi, 84 ans, Real Betis

CM : Laimer, 84 ans, RB Leipzig

IS : Neymar Jr, 93 ans, Paris Saint-Germain

AD : Sterling, 91 ans, Manchester City

ST : Delort, 86 ans, Nice

Suppléants et réserves

PT : jambières, 84

CT : Djiku, 81 ans

CT : Hanley, 81 ans

CM : Guendouzi, 84 ans

DC : Onuachu, 84 ans

ST : Hernández, 84 ans

ST : Moraux, 84 ans

CM : Janelt, 79 ans

MOC : Amdouni, 74 ans

DC : Bert, 80 ans

ST : Boyd, 76 ans

ST : Jeremejeff, 75 ans

L’équipe de la semaine 29 n’a que deux mentions à LaLiga Santander. Juanmi, l’un des artisans de la victoire du Real Betis contre Osasuna, se glisse dans l’équipe de départ. En revanche, Morales est relégué dans la réserve, mais cela ne veut pas dire qu’il a moins de mérite : clé de la victoire de Levante lors de la dernière journée.

Le joueur avec la meilleure note dans ce TOTW est Neymar Jr. Avec une note de 93 points, il reste seul sur le trône, devant Sterling (91) et Sommer (88). Le Brésilien est une merveille avec le ballon au pied. Ses 96 en dribbles et 93 en rythme lui donnent un coup de pouce bienvenu en tant qu’ailier gauche. Bien sûr, dans l’équipe, il manque la présence de Kylian Mbappé, qui a été le plus remarquable lors du dernier match de championnat.

La source: EA Sports