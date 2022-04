Two Point Campus reporte son lancement à août

Two Point Campus change ses plans. La suite spirituelle de Two Point Hospital, cette fois dans le cadre universitaire, est reportée au 9 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch ; le même jour, il fera ses débuts dans le catalogue Xbox Game Pass dans toutes ses modalités.

Pourquoi Two Point Campus est-il retardé?

« Notre ambition depuis le début a été de publier Two Point Campus sur toutes les plateformes simultanément avec la qualité et le standard que notre communauté attend de nous », explique Mark Webley, responsable de Two Point Studios. « Cela signifie que nous avons besoin d’un peu plus de temps avec Two Point Campus pour nous assurer que nous offrons le meilleur jeu possible et qu’il est tout aussi agréable sur toutes les plateformes. »

Webley conclut en soulignant qu’ils utiliseront ces trois mois supplémentaires pour « optimiser » le jeu. Au début, ils ont souligné son lancement le 17 mai. Cependant, ce ne sera plus le cas. Ainsi, un autre des grands noms attendus ce mois-là change enfin de date. On se réfère à Forspoken, qui avant son report au 11 octobre était attendu le 24 mai.

Avec Two Point Campus, nous pouvons construire l’université de nos rêves, mais avec la pointe d’humour qui caractérise la saga. Les sujets sont à la hauteur. La Faculté des Chevaliers, par exemple, permet de se spécialiser dans les joutes médiévales, tandis que la Faculté de Gastronomie se caractérise par la création de pizzas géantes et d’énormes gâteaux.

« Mais tout ne va pas étudier. Apprenez à bien connaître vos élèves et découvrez leurs personnalités, leurs goûts et leurs besoins. Organisez des clubs, des fêtes et des concerts pour les garder heureux. Entourez-les d’amis, aidez-les à développer leurs relations, prodiguez-leur des soins spirituels et assurez-vous qu’ils sont suffisamment heureux pour devenir des personnes extraordinaires qui font la fierté de l’héritage de votre université », révèlent-ils dans leur description officielle.

Source : Eurogamer