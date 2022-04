Fortnite Zero Construction PlayStation Cup avril 2022 sur PS4 et PS5

Epic Games annonce la nouvelle Fortnite PlayStation Cup, exclusive à PS4 et PS5, pour le mois d’avril 2022. Bien sûr, cette fois, il ne sera pas possible de construire, puisqu’il s’agit d’un tournoi Zero Construction. Cet événement compétitif nous permettra de gagner des prix en argent si nous sommes en bonne position. On vous raconte ici tout ce qui a été annoncé sur cette nouvelle coupe, appartenant à la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite :

Quand aura lieu la Fortnite PlayStation Zero Build Cup en avril 2022 ?

La Fortnite PlayStation Zero Build Cup d’avril 2022 aura lieu les 8 et 9 avril, à un moment qui change en fonction de notre région de jeu. Pour vérifier le calendrier, vous devez entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale.

Comment participer à la Fortnite PlayStation Zero Construction Cup les 8 et 9 avril 2022 ?

Para participar en la Copa PlayStation Fortnite el 8 de abril de 2022 de 2022 simplemente hay que conectarse a Fortnite desde una PS4 o PS5 el 8 y el 9 de abril a la hora que corresponda según nuestra región del juego, y tener al menos nivel 50 de compte. Nous devons également avoir un compte PlayStation Plus actif. Pour accéder au mode de jeu PlayStation Cup, depuis l’onglet Jouer :

Changez le mode en mode PlayStation Cup en appuyant sur le carré pour accéder à l’onglet Découvrir.

Faites défiler jusqu’à la section Compétitions Fortnite.

Sélectionnez Coupe PlayStation.

La PlayStation Cup est un tournoi Zero Build – Solo qui sera divisé en deux tours. Lors de la première manche, les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à dix matchs où l’objectif est de gagner autant de points que possible en éliminant les adversaires et en se plaçant toujours bien. Seuls les 100 meilleurs joueurs de chaque région de chaque région passeront au tour 2. Le tour 2 comportera 6 matchs au total et les meilleurs joueurs de chaque région gagneront des prix selon les tableaux suivants :

Prix ​​​​de la Fortnite PlayStation Cup d’avril 2022

Voici la liste des prix pour les joueurs de la PlayStation Cup d’avril 2022 :

toutes les régions

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Blue Ram.

L’Europe 

1er 2 000 $

2e 1 800 $

3e 1 700 $

4e 1 600 $

5e 1 500 $

6e 1 400 $

7e 1 300 $

8e 1 200 $

9e 1 100 $

10e 800 $

11e au 20e 600 $

21e au 30e 500 $

31e au 50e 400 $

États-Unis (côte est)

1er 1 600 $

2e 1 400 $

3e 1 300 $

4e 1 200 $

5e 1 100 $

6e 1 000 $

7e 900 $

8e 800 $

9e 700 $

10e 600 $

11e au 20e 500 $

21e au 30e 400 $

États-Unis (côte ouest)

1er 1 400 $

2e 1 200 $

3e 1 100 $

4e 1 000 $

5e 900 $

6e 800 $

7e 700 $

8e 600 $

9e 500 $

10e au 15e 400 $

Brésil

1er 1 500 $

2e 1 300 $

3e 1 200 $

4e 1 100 $

5e 1 000 $

6e 900 $

7e 800 $

8e 700 $

9e 600 $

10e 500 $

11e au 25e 400 $

Asie

1er 1 000 $

2e 850 $

3e 800 $

4e 750 $

5e 700 $

6e 650 $

7e 600 $

8e 550 $

9e 500 $

10e 450 $

11e au 50e 400 $

Océanie et Moyen-Orient

1er 1 000 $

2e 800 $

3e 750 $

4ème 700 $

5e 650 $

6e 600 $

7e 550 $

8e 500 $

9e 450 $

10e 400 $

Avril 2022 Système de pointage Fortnite PlayStation Zero Construction Cup

Victoire royale : 30 points.

2ème : 25 points.

3e : 22 points.

4ème : 20 points.

5ème : 19 points.

6e : 17 points.

7ème : 16points.

8e : 15 points.

9e : 14 points.

10e : 13 points.

11ème à 15ème place : 11 points.

16ème à 20ème place : 9 points.

21ème à 25ème place : 7 points.

26ème à 30ème place : 5 points.

31ème à 35ème place : 4 points.

36ème à 40ème place : 3 points.

41ème à 50ème place : 2 points.

51ème à 75ème place : 1 point.

Chaque élimination : 1 point. Les éliminations du tour 2 valent 2 points.

Il s’agit d’un événement compétitif de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Si vous souhaitez vous échauffer et préparer vos batteries pour cette nouvelle coupe, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide complet Fortnite Battle Royale, où nous vous indiquons où se trouvent distributeurs automatiques et feux de camp. Cette information peut vous sortir de plus d’un blocage.

Sources : Epic Games [1] [2]