Chrono Cross a raté son 20ème anniversaire à cause de "toutes sortes de problèmes" dans le remaster

Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition est le retour du classique de Square Enix 23 ans après sa sortie originale. L’entreprise publie un message à l’occasion de leur arrivée pour s’excuser d’avoir manqué la célébration du 20e anniversaire. Ils admettent qu’ils voulaient terminer son développement à cette date, mais « toutes sortes de problèmes » se sont posés.

« Nous avons équilibré le jeu pour que les fans de l’original et ceux qui viennent pour la première fois puissent profiter de la qualité du jeu et de ses qualités de remaster », a déclaré Square Enix dans le communiqué. « Comme vous le savez peut-être, plusieurs membres clés de l’équipe de développement d’origine (Kato, Mutsuda et Yuuki) ont offert leur généreux soutien au projet. Nous avons vraiment l’impression d’avoir investi nos cœurs et nos âmes dans ce remaster. »

L’équipe de développement de Square Enix aimerait partager le message suivant avec vous avant la sortie de Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition demain. Merci pour votre soutien, nous avons hâte que vous profitiez tous du jeu ! pic.twitter.com/Nz2p7znn8r – Chrono Cross (@chronogame) 6 avril 2022

L’équipe est particulièrement fière de Radical Dreamers -Le Trésor Interdit-, qui jusqu’à présent était « extrêmement difficile à jouer ». « Encore une fois, nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous les membres de l’équipe pour le temps qu’ils ont consacré à ce projet, en particulier les fans qui ont continué à donner à Chrono Cross une place spéciale dans leur cœur au fil des années. », conclut-il.

Chrono Cross : « Un JRPG fantastique »

Avec ces mots, nous avons ouvert les conclusions de cette édition Radical Dreamers, qui dans cette maison a obtenu une note de 8 sur 10. « Cela nous permet d’en profiter à nouveau avec des améliorations visuelles et traduites en Français. C’est une occasion en or pour que tous ceux qui n’ont pas pu le découvrir à l’époque puissent le faire maintenant ».

Dans l’analyse, nous avons souligné Radical Dreams, une « véritable valeur ajoutée qui relie l’histoire des deux livraisons ». « Le travail côté remasterisation, quant à lui, est plus discret qu’on ne l’aurait souhaité et souffre de quelques problèmes de performances. Bien sûr, à aucun moment cela ne vient ternir un voyage qu’aucun amateur du genre ne devrait manquer ». Vous pouvez lire le texte complet ici.

Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition arrivera le 7 avril sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ; peut être joué sur PS5 et Xbox Series X | S via la compatibilité.

