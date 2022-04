eLaLiga Santander Cup de FIFA 22 confirme sa date de célébration

Saragosse accueillera la seule étape des Éliminatoires Officiels de la Ligue des FIFA 22 Global Series en Espagne. La eLaLiga Santander Cup réunira les huit meilleures équipes professionnelles du championnat Français du 8 au 9 avril.

Ce sera la première fois que la capitale aragonaise accueillera l’émission du titre EA Sports. Le rendez-vous aura lieu dans la salle polyvalente de l’Auditorium, où vous pourrez également assister à des matchs professionnels et « profiter d’un programme d’activités pour tous les publics » autour de FIFA 22. L’entrée sera entièrement gratuite jusqu’à pleine capacité.

Quelles sont les équipes qualifiées pour l’Official League Qualifier ?

Athlète de Madrid

Cadix CF

Royal Saragosse

RCD Espanyol Barcelone

Université d’Ibiza

Grenade C.F.

Deportivo Alaves

Augmenter UD

La compétition aura un système d’élimination directe en double manche. 50 000 euros de prix seront distribués et mettront en vedette la participation de certains influenceurs populaires, tels que DjMaRiiO, Spursito et Toniemcee. A partir de 14h00 le samedi 9 avril, la compétition débutera ; entre-temps, le vendredi 8 avril, des tournois à inscription libre et diverses activités auront lieu. Tous les matchs officiels seront diffusés sur la chaîne eLaLiga Twitch. Vous pouvez également suivre l’actualité au jour le jour via leurs chaînes YouTube, Twitter et Instagram.

« La société municipale Zaragoza Deporte va officialiser l’accord avec LaLiga, qui fait partie de l’engagement de la mairie de Saragosse d’attirer des événements sportifs, sociaux et culturels de projection nationale et internationale », révèle LaLiga dans un communiqué de presse. « Dans ce cas, pour la première fois, pour célébrer une compétition officielle de jeu compétitif qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années, main dans la main avec LaLiga Santander et LaLiga SmartBank et les clubs de football professionnels qui ont formé leurs équipes professionnelles pour ce jeu vidéo populaire .

Source : communiqué de presse (LaLiga)