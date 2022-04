Le créateur de The Squid Game travaille sur un nouveau film « plus violent et controversé »

Le créateur de The Squid Game, le phénomène Netflix qui a réussi à se positionner comme l’une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming, planche déjà sur son nouveau projet sous la forme d’un film « plus violent et polémique ». Cela a été reconnu par Hwang Dong-hyuk dans le cadre de l’édition internationale du Cannes Series Writer’s Club, assurant que son nouveau film s’intitulera KO Club ou Killing Old People Club, un titre qui laisse deviner une encore plus crue et brutale. thème : meurtre systématique de personnes âgées.

Nouveau film du créateur de The Squid Game

C’est ainsi que le média Variety le reprend, assurant que Killing Old People Club sera « encore plus violent » que The Squid Game, en plus de plaisanter en disant qu’il devra probablement se cacher des personnes âgées après la première du film, puisque ce sera « très controversé » selon le cinéaste sud-coréen. Et il semble que Hwang Dong-hyuk ait déjà terminé une première ébauche de 25 pages d’une histoire basée sur un roman d’Umberto Eco.

Bien sûr, il devra d’abord terminer la deuxième saison de son œuvre la plus connue, The Squid Game, dont la première est estimée à la fin de 2024, bien qu’il n’y ait pas pour le moment de fenêtre de sortie spécifique. Recordemos que Hwang Dong-hyuk avanzó hace algunos meses que en la segunda temporada habrá muchos más juegos y mucho más grandes: “Ahora mismo estoy haciendo un brainstorming y recolectando algunas ideas para la temporada 2. Ni siquiera he empezado a escribirla todavía”, aseguraba le directeur.

« Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de demande et beaucoup d’amour pour une deuxième saison. J’ai l’impression que vous ne nous avez pas trop laissé le choix, alors je dirai oui, en effet, il y aura une nouvelle saison. En ce moment c’est dans ma tête. Je suis en train de planifier. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand il arrivera ou ce qui s’y passera. Je ne peux que vous promettre ceci : Seong Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde », avait alors commenté Hwang Dong-hyuk.

source | Variété