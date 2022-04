eFootball 2022 pour mobile n’a pas encore de date de sortie

La version 1.0.0 d’eFootball 2022 est sur le point d’arriver sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Konami, qui a annoncé que le patch serait prêt le 14 avril, a également reconnu que la critique était compréhensible et qu’ils avaient oublié la qualité du titre car ils avaient essayé d’arriver à l’heure au lancement. Et qu’en est-il de la version mobile ? Les Japonais se sont référés à cette version, mais ne sont pas encore prêts à révéler la date.

« Nous tenons à nous excuser à nouveau pour le retard de la mise à jour de la version mobile d’eFootball 2022. L’équipe de développement travaille intensément sur la version mobile du jeu afin de s’assurer que sa qualité finale soit à la hauteur de nos attentes. Ventilateurs. Nous vous informerons de la date de mise à jour de la version mobile prochainement. En attendant, nous tenons à vous remercier pour votre patience », ont-ils publié dans le communiqué.

Nous sommes heureux d’annoncer que la mise à jour de la version 1.0.0 pour #eFootball 2022 sortira le 14 avril 2022 Vous avez un récapitulatif complet de toutes les améliorations disponibles sur le site officiel. Plus de détails et d’informations seront publiés le 14.https://t.co/bUpnm5d0gJ — KONAMI Espagne (@KONAMI_ES) 6 avril 2022

Mise à jour de l’équipe mobile eFootball PES 2021

Bien que le plan prévoyait qu’eFootball 2022 remplace eFootball PES 2021 Mobile l’année dernière, des problèmes de développement ont forcé Konami à se concentrer sur la correction des bugs pour les versions de bureau et PC. Compte tenu de cette situation, le développeur a décidé de prolonger la durée de vie de PES 2021 et de mettre à jour les données de licence des équipes et des joueurs avec celles de la nouvelle saison :

Mise à jour du matériel disponible.

Mise à jour des statistiques des joueurs et des informations sur le club.

Mise à jour de certains écrans.

Mise à jour d’autres données liées à la nouvelle saison de football.

eFootball 2022 fonctionne selon un modèle free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions). Le jeu est sorti avec des critiques négatives unanimes, tant de la part de la presse que des joueurs. Pour cette raison, Konami a travaillé sur le nouveau patch, qui inclura toutes ces améliorations.

source | Konami