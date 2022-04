Bien avant Jared Leto, Morbius était presque le méchant de Blade 2 : c’était sa scène supprimée

Après des mois et des mois de retards, nous pouvons enfin profiter de Morbius dans les salles, le nouveau film Spiderverse de Sony Pictures mettant en vedette l’anti-héros vampirique de Marvel. Mais bien avant l’incarnation actuelle de Jared Leto, Morbius était destiné à être le méchant de Blade 2 pour affronter le tueur de vampire joué par Wesley Snipes il y a plus de 20 ans. Ainsi, on récupère cette curieuse histoire dont il y a même une fin alternative de Blade qui a servi à introduire le nouvel antagoniste comme un cliffhanger.

Pourquoi Morbius n’est-il pas entré dans la saga Blade ?

Et c’est que, comme les fans s’en souviendront, le premier film s’est terminé par une conversation entre Blade et Karen au sommet d’un toit dans laquelle ils ont reconnu qu’il y avait encore du travail à faire, laissant place à une scène finale dans laquelle Blade se préparait à finir avec un vampire sur le point d’assassiner une victime à Moscou. Eh bien, il y avait une fin alternative dans laquelle une figure mystérieuse est apparue sur un autre toit à proximité qui s’est avéré être Morbius, le méchant d’une suite possible qui a totalement changé de cap.

Et c’est que ladite scène a été tournée, bien qu’elle ait finalement été éliminée dans le montage final lorsqu’il a été confirmé que le réalisateur Stephen Norrington ne dirigerait pas la suite, afin de signer Guillermo del Toro et finalement écarter toute présence ou référence à Morbius. Malheureusement, nous ne connaîtrons jamais les plans de Norrington avec Morbius pour Blade 2 et comment il allait aborder le personnage.

Actuellement, l’acteur Mahershala Ali jouera une nouvelle version de Blade pour le MCU, dont la première apparition est survenue à la fin d’Eternals, ne serait-ce que par la voix. Cependant, il ne semble pas que Morbius et Blade se croisent car ils appartiennent à des univers différents ; bien que des choses plus étranges aient été vues.

source | Sanglant dégoûtant