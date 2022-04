Toutes les séries et films avec des personnages de l’univers Marvel

L’univers Marvel au format audiovisuel est aussi vaste que complexe en raison de la grande multitude d’adaptations, de sagas, d’intrigues, de formats et plus encore, tous basés sur l’infinité de bandes dessinées originales avec des décennies et des décennies d’histoires derrière eux. Et le fait est que si vous voulez profiter du meilleur de la Maison des Idées en action réelle ou en animation sur petit écran, vous ne savez peut-être même pas par où commencer. Pour cette raison, nous voulons rassembler toutes les séries et films avec des personnages Marvel et les plateformes où vous pourrez tous les apprécier, avec l’UCM comme axe principal de l’offre Marvel actuelle au format audiovisuel.

Tous les films et séries Marvel

Actuellement, la plateforme Disney+ héberge la plus grande offre de contenus Marvel, des films aux séries, en passant par de nombreuses adaptations animées :

UCM : Films et séries | Ordre chronologique

Captain America le premier vengeur

Capitaine Marvel

Hombre de Hierro

L’homme de fer 2

Thor

Les Vengeurs

Thor: Le Monde des Ténèbres

Iron Man 3

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver

gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Tome 2

Avengers: l’ère d’Ultron

L’homme fourmi

Captain America : Guerre Civile

veuve noire

Panthère noire

Docteur étrange

Thor : Ragnarök

Ant-Man et la Guêpe

Avengers : guerre à l’infini

Avengers: Endgame

Loki

Que ce passerait-il si…?

Sorcière écarlate et vision

Faucon et le soldat de l’hiver

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Éternels

Œil de Faucon

chevalier de la lune

Films de Fox Mutants

X Men

X hommes 2

X-Men : L’Affrontement Final

X-Men Origins: Wolverine

X Men Première génération

X-Men: Days of Future Past

X-Men : Apocalypse

Wolverine immortel

X-Men : Phénix noir

Logan

Les nouveaux mutants

Dead Pool

piscine morte 2

Les quatre Fantastiques

Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d’Argent

Les quatre Fantastiques

merveille série

Casse-cou

Jessica Jones

luc cage

Poing de fer

Les défenseurs

Le punisseur

Agent Carter

Agents du SHIELD

Fugues

Inhumains

Cape et poignard

Légion

Helström

série d’animation

Marvel Comics L’Incroyable Hulk

Agents de SMASH

Où vivent les monstres

Iron Man et Hulk : Heroes United

Les quatre Fantastiques

les vengeurs se rassemblent

futurs vengeurs

Le spectacle de l’équipe de super-héros

The Avengers : les héros les plus puissants de la Terre

Marvel Rising: chasser les fantômes

Homme de fer (1994)

Iron Man et Captain America : Heroes United

Aventures de super-héros : combattez Frost !

gardiens de la Galaxie

Surfeur d’Argent

Marvel Comics X Men

Spiderman de Marvel

Spider-Man et ses incroyables amis

le dernier homme araignée

Spiderman illimité

Femme araignée

Spiderman (1981)

Spiderman (1994)

Certains films Marvel ne sont pas disponibles sur Disney + en raison de problèmes de droits, du plus récent Spider-Man du MCU avec Sony Pictures à d’autres adaptations Fox, ainsi que d’autres films pré-MCU Marvel.

UCM

L’Incroyable Hulk (Netflix et Movistar+)

Spider-Man : Retrouvailles (HBO Max et Netflix)

Spider-Man: loin de chez soi (Prime Video)

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Sony Pictures Spider-Man

Spiderman (Movistar+)

Spider-Man 2 (Movistar+)

Spider-Man 3 (Movistar+)

L’incroyable Spider-Man (Netflix)

The Amazing Spider-Man 2 : Le pouvoir de l’électro (Netflix)

Spider-Man : Un nouvel univers (HBO Max et Prime Video)

Sony Pictures

Venom (Netflix et Prime Video)

Venom : Il y aura de l’abattage (Movistar +)

Morbius

Autres films Marvel