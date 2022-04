SNK : le prince héritier d’Arabie saoudite rachète 96 % de ses parts

Une société liée à la société du prince saoudien Mohammed bin Salmán a acquis la plupart des actions de SNK Corporation, la société derrière des sagas telles que Metal Slug, Fatal Fury, The King of Fighters ou Samurai Shodown. Electronic Gaming Development a acquis 96,18% de SNK, comme l’a annoncé la firme japonaise sur son site officiel le 15 février.

C’est une stratégie d’investissement qui a été annoncée en novembre 2020 avec le rachat de 33,3% des actions par la fondation. Comme nous l’avons publié sur Netcost, les plans initiaux devaient atteindre 51%, mais au final ils sont allés plus loin.

déclaration officielle

« L’investissement de la Fondation Mohammed bin Salman (Fondation MiSK) dans la société japonaise SNK renforce son engagement continu envers l’objectif d’autonomisation des hommes et des femmes saoudiens en établissant des partenariats économiques dans le cadre de la stratégie mise à jour visant à maximiser l’impact positif sur l’autonomisation des jeunes », ils ont assuré dans un communiqué.

« La décision d’investir renforcera les fortes capacités de SNK, qui dispose de nombreuses propriétés intellectuelles innovantes dans le secteur des jeux, avec un réel potentiel de développement, en ligne avec la croissance future de l’industrie du divertissement électronique. »

Le prince saoudien Mohammed bin Salman a été parsemé d’accusations de violation des droits de l’homme. L’Arabie Saoudite est une monarchie absolue où la démocratie n’existe pas. Selon les services de renseignement américains, le prince a été l’architecte de l’ordre d’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie.

Le jeu le plus récent de SNK est The King of Fighters XV. Vous pouvez lire l’analyse de Netcost sur ce lien.

source | Le bord, MiSK