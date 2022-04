The Quarry, la nouveauté des créateurs d’Until Dawn, présente son premier gameplay

The Quarry, le nouveau jeu vidéo de Supermassive Games sous le label d’édition 2K Games, a été présenté en profondeur dans un premier gameplay complet de dix minutes sur IGN. Une nuit de terreur, c’est ce qui nous attend dans le prochain travail des créateurs d’Until Dawn, à l’exception que cette fois-ci, il sortira sur les plateformes PlayStation, Xbox et PC, et pas seulement sur les consoles Sony.

Une expérience d’horreur adolescente et un aspect cinématographique déclaré, c’est ce qui nous attend dans ce projet. Une soirée dans un camp d’été est bouleversée par des situations terrifiantes. Sous le contrôle des neuf moniteurs adolescents du camp, des situations sanglantes et des décisions de vie ou de mort nous attendent selon la façon dont les relations sont construites (ou rompues).

L’intrigue aura de nombreuses possibilités, puisque n’importe quel personnage peut être un héros ou un cadavre. Dans cette vidéo on peut voir l’ambition de 2K Games avec les valeurs de production du titre.

La Carrière et sa forte composante narrative et cinématographique

Au casting on retrouvera David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (Nightmare on Elm Street), Justice Smith (Jurassic World) et Brenda Song (Dollface), entre autres. Nous pourrons jouer avec chacun des neuf personnages principaux qui composent The Quarry. De plus, il est confirmé que le titre inclura un mode multijoueur avec différentes options.

« En tant qu’expérience de narration interactive, The Quarry est un jeu complètement différent de tout ce que 2K a publié auparavant », a déclaré David Ismailer, président de 2K. « The Quarry innove dans la narration interactive et la technologie pour créer une expérience d’horreur vraiment viscérale pour adolescents », a ajouté Will Byles, directeur du projet.

The Quarry sera mis en vente ce 10 juin 2022 sur les consoles PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One et PC via Steam. Recommandé uniquement aux personnes de plus de 18 ans.

source | IGN