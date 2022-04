Twitter dévoile les 10 jeux les plus populaires de 2022 sur le réseau social

Twitter a publié son rapport de tendance statistique pour le premier trimestre 2022. Le réseau social de 280 caractères est devenu l’un des plus grands forums d’opinion sur les jeux vidéo ; soit via des hashtags, des réactions, des conversations ou simplement en partageant du contenu. Autant les modes changent et de nouvelles icônes apparaissent, Genshin Impact est toujours le roi de Twitter.

L’analyse réalisée par le portail lui-même montre une croissance de 12 % sur un an des utilisateurs uniques parlant de jeux vidéo sur Twitter ; 7% si on le compare au quatrième trimestre 2021. On parle de près de 800 millions de tweets sur le gaming en janvier, mars et avril. Une augmentation de 52 % d’une année sur l’autre ; Augmentation de 12 % par rapport au dernier trimestre.

Genshin Impact continue de diriger sur Twitter; Wordle sort fort

S’il y a quelques mois à peine, nous avons vu que Genshin Impact dominait la conversation au cours de l’année 2021, avec un total de 2,4 milliards de messages liés au jeu vidéo de janvier à décembre, le titre MiHoYo est la star de ce réseau social. A chaque nouvelle mise à jour, personnage ou changement, Twitter est inondé de messages, d’illustrations sous forme de fan art, de clips, etc. Le studio chinois a trouvé ici l’un de ses principaux axes de communication, à la fois des joueurs vers le studio et du studio lui-même vers ses utilisateurs.

Wordle n’a pas besoin d’être présenté à ce stade. Le jeu quotidien, qui nous invite à deviner un mot de 5 cartes depuis n’importe quel appareil en 6 tentatives maximum, trouve le bout du chemin sur Twitter. Une fois qu’un joueur a terminé le défi, il peut partager les résultats sans gâcher le mot en cours, faisant ainsi connaître sa séquence et, finalement, alimentant la conversation autour du titre. Le podium est fermé par Ensemble Stars!, suivi par Apex Legends, la saga Final Fantasy, Sekai Project, Elden Ring (l’une des nouveautés les plus marquantes du classement, qui remplace Animal Crossing comme principal jeu vidéo premium dans le top 10 ) Fate/Grand Order, Knives Out et Minecraft.

Top 10 des jeux les plus parlés de 2022 sur Twitter (Q1)

Genshin Impact (@GenshinImpact) wordle Étoiles de l’Ensemble ! (@ensemble_stars) Apex Legends (@PlayApex) Final Fantasy (@FinalFantasy) Projet Sekai (@sekaiproject) Anneau Elden (@ELDENRING) Destin/Grand Ordre (@fgoproject) Couteaux sortis (@GAME_KNIVES_OUT) minecraft (@minecraft)

