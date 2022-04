Le réalisateur de Days Gone rejoint Crystal Dynamics pour un nouveau projet

Jeff Ross, co-réalisateur de Days Gone avec John Garvin, a annoncé sur son compte Twitter personnel qu’il rejoignait Crystal Dynamics, un studio filiale de Square Enix, en tant que directeur du design. Après son départ du SIE Bend Studio fin 2020, le créatif rejoint désormais le studio dans les nouveaux bureaux de Bellevue, Washington, pour travailler sur un nouveau projet.

Jeff Ross rejoint les nouveaux bureaux de Crystal Dynamics à Bellevue, Washington

Crystal Dynamics est dans l’actualité depuis longtemps pour différentes raisons. Bien que le projet auquel Ross se joint n’ait pas été révélé en raison de l’ambiguïté de son message, il est clair que le studio a plusieurs projets en cours. Pas une.

Le premier est celui qui vient d’être entériné : en août 2018, Square Enix a ouvert un nouveau siège social pour Crystal Dynamics baptisé Crystal Northwest à Seattle, Bellevue, dans l’État de Washington. C’est là qu’une partie du développement de Marvel’s Avengers a eu lieu.

Je suis ravi d’annoncer que je travaille maintenant pour l’incroyable Crystal Dynamics en tant que directeur du design. C’est tout ce que je peux dire à part que je suis ravi du projet, et surtout de l’équipe de gens vraiment formidables. Je deviendrai Seattleite cet été. Aussi–Venez travailler avec moi! https://t.co/HjDFIFk7MF —Jeff Ross (@JakeRocket) 5 avril 2022

Le second est Crystal Southwest à Austin, Texas, qui travaille sur de nouveaux titres pour le studio. À cet égard, on sait que Crystal Dynamics est devenu partie intégrante du développement de Perfect Dark, de The Initiative (Xbox Game Studios).

En tout cas, on ne sait pas si Jeff Ross fait partie du développement du nouveau Tomb Raider, annoncé ce mardi 5 avril comme l’un des principaux représentants de l’Unreal Engine 5.

Se souvenir du départ de Jeff Ross de Sony Bend Studio ; ce n’était pas exactement le meilleur

C’est en décembre 2020 que nous avons appris officiellement — et non officieusement, puisque des sources journalistiques ont souligné que les choses n’allaient pas bien dans les bureaux de l’Oregon après le lancement du titre — que les réalisateurs de Days Gone quittaient SIE Bend Studio. John Garvin, directeur créatif et scénariste, ajouté à Jeff Ross, réalisateur, ont communiqué sur leurs profils de réseaux sociaux qu’ils avaient décidé de partir et de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle.

Crystal Dynamics travaille sur Perfect Dark aux côtés de The Initiative.

Depuis lors jusqu’à maintenant, Ross a détaillé à quel point le titre était complexe à développer; au point de qualifier une des batailles du jeu de « terrible ». Le point culminant de ses déclarations, déjà loin de PlayStation, est qu’elles ont confirmé l’existence de Days Gone 2, un projet qui était dans les plans de l’entreprise.

Bloomberg a noté que SIE Bend Studio s’était impliqué dans les projets de Naughty Dog après avoir terminé avec Days Gone. Plus précisément, l’équipe a été divisée en deux au début de 2020, une partie du personnel travaillant sur un nouvel opus d’Uncharted et une autre partie participant au projet multijoueur actuel de Naughty Dog. Cela a déclenché le départ de Garvin et Ross.

La réalité? Pour autant que nous le sachions, SIE Bend Studio travaille sur une nouvelle adresse IP avec des éléments multijoueurs.

