Ghost Recon Breakpoint ne recevra plus de mises à jour ; Ubisoft cesse son support

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ne recevra plus de mises à jour, à la fois du nouveau contenu et de l’assistance. L’équipe de développement de jeux vidéo d’Ubisoft a confirmé au moyen d’une carte publiée sur le réseau social Twitter qu’elle n’offrirait plus de support au jeu vidéo, bien que cela ne signifie pas que la saga disparaîtra ou que le titre cessera d’être fonctionnel .

La déclaration intervient plus de deux ans après la sortie du jeu vidéo dans les magasins sans atteindre les attentes de performances commerciales déposées par l’étude.

Ghost Recon Breakpoint, base d’Ubisoft Quartz (NFT)

Malgré les efforts et les mises à jour récentes telles que Operation Homeland, qui comprenait une alternative au mode Story (Conquest), fin 2021, Ghost Recon Breakpoint a été soumis à une expérimentation avec les jetons non consomptibles (NFT) d’Ubisoft Quartz ; un test qui n’a pas eu le soutien des fans et a fini par avoir un impact négatif sur l’image publique du jeu.

A tel point que même les employés d’Ubisoft se sont interrogés avec inquiétude sur l’efficacité de ces objets numériques uniques, indivisibles et transférables liés à la technologie blockchain.

L’avenir d’Ubisoft : prochains chantiers en cours

Ubisoft a d’autres plans sur la table, et ils ne sont pas vraiment rares. L’un d’eux est Ghost Recon : Frontline, annoncé fin 2020 comme un pari PvP (joueur contre joueur) multijoueur gratuit avec microtransactions, profitant ainsi du modèle économique populaire du free-to-play. Il arrivera bientôt sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC d’Ubisoft Bucharedt, l’un des plus anciens studios de la société ; en fait, ce sont eux qui se sont occupés de l’expérience multijoueur de Ghost Recon Breakpoint.

Les autres titres du catalogue d’Ubisoft pour les prochaines dates sont Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids : Sparks of Hope, Prince of Persia : The Sands of Time Remake, Roller Champions, The Settlers et XDefiant.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

