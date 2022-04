Le retour à Monkey Island sera « très prudent » avec le canon, promet Ron Gilbert

Return to Monkey Island ne sera pas un spin-off, ni un redémarrage ou un redémarrage, mais plutôt une suite descendante de Monkey Island 2 respectant le canon des œuvres originales de LucasArts. Le directeur du jeu Ron Gilbert a confirmé sur son compte Twitter personnel que le projet nouvellement annoncé sera un jeu vidéo canonique, un aspect dans lequel ils sont « très prudents ».

Murray sera dans Return to Monkey Island, confirme Ron Gilbert

Le MI3 ne sort pas du canon. Nous avons fait très attention à cela. Murray est dans ce match. – Ron Gilbert (@grumpygamer) 4 avril 2022

Ron Gilbert est le créateur original de la série. C’est lui qui a travaillé de bout en bout sur les deux premiers volets qui ont déclenché le phénomène —The Secret of Monkey Island (1990) et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge (1991)—, avant le départ de LucasArts. De plus, il ajoute que Murray, en référence au personnage tête de mort tant aimé des fans de La Malédiction de Monkey Island (1997), sera de la partie. Bien qu’il s’agisse d’un titre sur lequel Gilbert n’a pas travaillé directement, ce troisième volet ne cessera pas d’être canonique.

Chronologiquement, Return to Monkey Island se déroulera juste après les événements relatés dans Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge. Le titre cherchera à respecter cet héritage d’une manière modernisée; sans négliger l’essence point and click avec laquelle tant de générations de joueurs ont grandi et qui maintenant, à une époque très différente où les habitudes sont tout aussi différentes, font partie du coffre « rétro ».

Return to Monkey Island, de Devolver Digital, sortira courant 2022 sur des plateformes à déterminer.

Comment jouer à Monkey Island aujourd’hui et ainsi découvrir une partie de l’histoire de notre environnement

Monkey Island est l’une des propriétés intellectuelles les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo, pour de nombreuses raisons. La réalité est que la saga peut être jouée confortablement sur des plateformes comme Steam à un prix assez abordable. En ce moment, la collection Monkey Island est à -25% (20,82 euros) et comprend The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island et The Escape from Monkey Island. Le tout dans leur version PC.

