The Witcher 4 : CD Projekt justifie l’utilisation d’Unreal Engine 5 à la place de son REDengine4

L’une des nouvelles les plus surprenantes de l’annonce du prochain volet de la saga The Witcher annoncée il y a un peu plus de deux semaines a été la confirmation par ses créateurs, le CD polonais Projekt RED, qu’ils développent le titre sous Unreal Engine 5 au lieu de utilisant son propre moteur graphique, le soi-disant REDengine4. Désormais, le CTO de l’entreprise, Pawel Zawodny, a justifié cette décision, assurant que « nous avons besoin d’un environnement vraiment stable ».

Pourquoi CD Projekt s’est-il tourné vers Unreal Engine 5 ?

Et c’est que CD Projekt RED collabore étroitement avec Epic Games pour obtenir un résultat extraordinaire avec le nouvel opus de The Witcher au niveau technologique : « Cela nous ouvre un nouveau chapitre dans lequel nous voulons vraiment voir comment notre expérience dans la construction jeux monde ouvert est combiné avec toute la puissance d’ingénierie d’Epic « , explique Zawodny.

De son côté, le directeur artistique de la société polonaise, Jakub Knapik, a expliqué que la vulgarisation d’Unreal Engine 5 contribue à rendre les développements beaucoup plus agiles : « Le fait qu’Unreal soit déjà utilisé par de nombreuses équipes dans le monde, projette de nombreuses perspectives dans le monde. conception des outils et qui contribue à rendre l’outil beaucoup plus agile ». À tout cela, le directeur du jeu, Jason Salama, ajoute que la stabilité qu’offre Unreal Engine 5 est essentielle pour les nouveaux mondes actuellement ouverts.

« Les joueurs peuvent aller dans n’importe quelle direction, ils peuvent gérer le contenu dans l’ordre qu’ils veulent théoriquement, et pour résumer cela signifie que vous avez besoin d’un environnement vraiment stable où vous pouvez être en mesure d’apporter des modifications avec un niveau élevé de confiance que ce n’est pas le cas. va casser dans 1 600 autres places plus tard », conclut Salama.

Pour le moment, il n’y a pratiquement aucune information sur un nouvel épisode dont les responsables ont déjà assuré qu’il ne s’agissait pas du quatrième épisode numéroté de la saga que nous connaissons déjà.

source | IGN