Les responsables de Gears of War montrent les possibilités d’Unreal Engine 5

La Coalition continue de montrer au public le potentiel d’Unreal Engine 5 entre ses mains. Les responsables de la franchise Gears of War partagent The Cavern, une démo technique du moteur graphique qui utilise des assets de « qualité film » avec « des dizaines de millions de polygones » rendus en temps réel.

La vidéo montre la capacité de la Xbox Series X à déplacer ces tests en temps réel. Kate Rayner, directrice technique du studio, a partagé ses sentiments à la tête du projet et comment cela peut avoir un impact sur le développement des futurs projets du studio.

The Coalition raw : avenir de Gears of War, avantages de l’Unreal Engine 5…

Dans un article sur le blog officiel de la Xbox, la division a demandé à Rayner quel impact Unreal Engine 5 aura sur l’avenir de Gears. « Nous avons eu accès à l’Unreal Engine 5 très tôt et nous avons rapidement vu l’intérêt de déplacer le développement de nos futurs jeux vers les nouveaux outils », a révélé le réalisateur. Selon elle, cela leur permettra de « permettre des graphismes de meilleure qualité » et « des scénarios plus grands et plus interactifs », entre autres.

Bien qu’il souligne qu’ils ne sont pas encore prêts à parler de leur prochain jeu vidéo, Rayner déclare que Lumen et Nanite, précédentes démos techniques du moteur, leur ont ouvert « de nouvelles portes ». « Vous pouvez voir l’impact de Nanite dans notre test cinématographique, qui permet d’obtenir des ressources vidéo de qualité complète qui s’affichent en temps réel. »

Le réalisateur souligne les avantages que cela apportera au travail des équipes techniques : « Nos artistes peuvent créer des assets avec des centaines de millions de polygones, évolutifs à des scènes avec des milliards. Le détail est tout simplement incroyable, plus de cent fois ce qui était possible auparavant. Rien qu’en regardant le détail du globe oculaire, le nombre de sommets et de polygones était équivalent à ce qu’un personnage complet aurait sur la dernière génération de consoles.

Source : fil Xbox