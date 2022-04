Fortnite Recevra Dark Vador, Doom Slayer Et... Peter Griffin ?

Dans l’un des flux en direct de l’état de l’irréel 2022 diffusé en avril 2022, un curieux Easter-egg Fortnite a été révélé. Dans l’un de ces moments typiques de « clin d’œil, vous allez le manquer », des références ont été trouvées à Dark Vador de Star Wars, le Doom Slayer de DOOM et Peter Griffin de Family Guy. Troll ou collaborations à venir ? Nous vous disons ci-dessous :

Dark Vador, Doom Slayer et Peter Griffin pourraient venir sur Fortnite

A la minute 3:12 de la vidéo insérée sous le premier paragraphe de cette actualité, appartenant à la diffusion en direct de l’état de l’irréel 2022 du 04/05/2022, on peut voir comment, sur un second moniteur, une série de dossiers avec différents noms peuvent être vus de ce qui semble être des actifs et des fichiers Fortnite en général. Parmi eux, on retrouve plusieurs noms pertinents :

C3S3_Vader : Le nom de ce dossier ferait référence à « Darth Vader, Chapitre 3, Saison 3 », impliquant qu’il y aurait un skin de Dark Vador durant cette saison du jeu. Cela ne nous semble pas trop tiré par les cheveux étant donné qu’il y a déjà beaucoup d’objets Star Wars dans le jeu. En fait, The Mandalorian était un skin Battle Pass du chapitre 2 de la saison 5.

Doom – Pourrait être une référence au Doom Slayer. Le même initié qui a divulgué que Naruto viendrait à Fortnite, a également déclaré il y a quelques mois que le Doom Slayer serait une autre collaboration.

FamilyGuy : référence à Family Guy. Et ici les alarmes se déclenchent; Avec la collaboration de Ryu et Chun-Li de Street Fighter, une séquence montrant la scène mythique de Peter combattant Ernie le poulet géant a été ajoutée aux fichiers du jeu. Selon le dataminer FNBRUnreleased, c’était « un troll ».

Le fait que ces dossiers soient affichés en ce moment peut signifier qu’il s’agit soit de « fuites délibérées » pour voir quelle acceptation ces personnages auraient dans Fortnite en fonction de la réaction de la communauté et ainsi décider lesquels publier en premier, soit simplement Epic Les jeux nous trollent tous. Dans tous les cas, chez Netcost, nous vous tiendrons informés.

Source : YouTube/Unreal Engine, Twitter/FNBRInédit