Nouveau Tomb Raider confirmé basé sur Unreal Engine 5

La franchise Tomb Raider se dirige vers son prochain chapitre. Crystal Dynamics confirme le développement d’un nouvel opus qui utilisera Unreal Engine 5 comme moteur graphique. Le studio profite du coup de projecteur de la présentation d’Epic Games pour anticiper ce que la communauté peut attendre du projet.

Nouveau Tomb Raider basé sur Unreal Engine 5 en développement

« Crystal Dynamics est fier de faire partie de la sortie d’Unreal Engine 5. Ce nouveau moteur nous emmène au prochain niveau d’expériences de jeu », a déclaré Dallas Dickinson, directeur général de la franchise Tomb Raider chez Crystal Dynamics. « C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui que nous avons commencé le développement du prochain Tomb Raider dans Unreal Engine 5. »

Dickinson promet de pousser la fidélité plus loin pour offrir « une action-aventure cinématographique de haute qualité que les fans méritent à la fois de Crystal Dynamics et de Tomb Raider ». Aucune fenêtre de lancement ni aucune plate-forme n’ont été spécifiées, nous devrons donc attendre les dates futures pour connaître votre plan en détail.

De cette façon, Crystal Dynamics rejoint CD Projekt Red, GSC Game World et The Coalition sur leur chemin pour se développer sur la base de ce moteur graphique, entre autres. Dans le cas des Polonais, on apprenait en mars dernier qu’ils travaillaient sur un nouveau The Witcher qui marquera « une nouvelle saga pour la franchise ». À la même date, ils ont officialisé leur collaboration avec Epic Games pour le « développement technique d’Unreal Engine et de toutes les futures versions potentielles ». Vérifiez les informations complètes sur ce lien.

Pour voir le dernier opus de Tomb Raider, il faut remonter à septembre 2018. Shadow of the Tomb Raider poursuit la trilogie entamée avec le redémarrage de 2013. Deux ans plus tard, en 2015, il sera suivi de sa suite, Rise of the Tomb. Raider. Dans le cas de Shadow of, le projet n’a pas été mené par ses principaux dirigeants, mais c’est Eidos Montréal qui a pris les rênes.

Source : EpicGames