Trek to Yomi confirme sa date de sortie dans un nouveau gameplay complet

Trek to Yomi surprend en annonçant sa date de sortie. Le nouveau travail de Flying Wild Hog fera ses débuts le 5 mai sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Parallèlement à la date, la société a partagé un gameplay complet que vous pouvez voir dans l’en-tête de cette actualité.

Trek to Yomi : « Saveur du cinéma japonais classique »

Cette phrase a été l’une des clés sur lesquelles tournaient nos impressions. Le 25 mars, nous avons partagé avec vous ce que nous pensions de l’un des premiers aperçus jouables du jeu avec le sceau Devolver Digital. Quelques semaines plus tard, l’équipe nous surprend avec sa date définitive.

«Les emplacements Trek to Yomi ont été soigneusement conçus et ne sont pas générés au hasard. Le studio a placé des objets de collection, des power-ups et d’autres objets pour que le joueur passe son temps à explorer. » « Ce n’est pas que les chemins soient complexes ou que les possibilités à cet égard soient abondantes, mais le design est si attrayant que tout ce qui se passe autour vaut la peine d’être regardé. »

Le sentiment qu’il nous a laissé est d’avoir le potentiel de « devenir un produit de qualité ». « A la beauté esthétique s’ajoute une exploration un peu superficielle, mais un système de combat avec des options profondes et très drôles. Lors du premier épisode on s’occupe de l’enfant Hiroki, mais dès le second on va se mettre dans le skin d’un vrai samouraï. Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant sur ce lien.

En plus d’arriver sur les plateformes mentionnées au début de l’actualité, vous le retrouverez également dès le jour du lancement au sein du catalogue Xbox Game Pass sous tous ses aspects. Sur console vous le trouverez à 17,99 euros pour la durée de sa campagne de réservation, ce qui représente une remise de 10% par rapport à son PVP officiel.

Source : retour numérique