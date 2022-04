Le réalisateur d’Abandoned : "J’ai peur, je ne vais pas te mentir"

L’histoire fascinante d’Abandoned est passée par de nombreuses étapes : du soupçon que le studio était un masque pour Kojima Productions à la découverte qu’il s’agissait véritablement d’un développeur indépendant. Puis vint l’étonnement que de nombreuses promesses aient été rompues en quelques minutes. Hasan Kahraman, réalisateur du jeu vidéo, a avoué dans une interview accordée à IGN qu’il se sentait « effrayé » par le développement des événements.

« La raison pour laquelle les gens n’ont encore rien vu du jeu […] C’est simplement parce que, et pour le décrire en un seul mot, c’est que j’ai peur, je ne vais pas vous mentir ». Et il ajoute : « Je ne travaille pas pour Ubisoft ni pour aucun éditeur AAA qui me dit quoi faire et quel jeu je dois créer. » Selon Kahraman, les joueurs ne se soucient pas de ce que cela signifie lorsqu’un titre est en développement. « Ils ne se préoccupent que de ce qu’ils peuvent voir sur le moment », c’est pourquoi il prétend être à la croisée des chemins pour devoir décider s’il faut montrer quelque chose maintenant ou attendre le « bon » moment.

Comme qui finance le projet et je parle du prologue. Fondamentalement, ce que je voulais dire, c’est que le projet est autofinancé et que le Prologue est utilisé pour l’autofinancement du jeu. —Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) 3 avril 2022

Les tweets supprimés, ce n’était pas « une bonne idée »

Le réalisateur a évoqué des plaintes concernant la disparition soudaine de certains tweets. « Les tweets ont été supprimés parce que certains des concepts ont changé, alors j’ai pensé que peut-être supprimer le tweet puis tweeter les autres avec des informations pertinentes pourrait être une meilleure idée. En fait, ce n’était pas le cas. »

Selon Kahraman, il a appris sa leçon. Bien que le concept ait changé, il estime préférable de conserver ces tweets car « les gens verront par eux-mêmes les différences » entre les anciennes versions et les plus récentes.

Blue Box Game Studios prépare un prologue pour Abandoned, qui sera une sorte de jeu autonome avec ses propres trophées. La décision de créer ce produit est d’utiliser l’argent pour financer Abandoned.

Hasan Kahraman a contacté Konami pour s’excuser, car les joueurs pensaient que son produit était un nouveau Silent Hill.

source | IGN (via Eurogamer)