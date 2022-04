Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile annoncé pour iOS et Android

C’est officiel. Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile est un nouveau FPS tactique pour les appareils mobiles iOS et Android qui fonctionnera sous un modèle free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions). Cela a été annoncé par Ubisoft dans un communiqué de presse dans lequel il a été signalé qu’il sera bientôt disponible sur l’App Store et Google Play. Désormais, les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour avoir la possibilité d’accéder aux tests.

Développé par une nouvelle équipe d’Ubisoft Montréal, l’éditeur français promet « une expérience aussi authentique que celle de Rainbow Six Siege », dans laquelle la stratégie et l’action la plus débridée prévaudront. Le produit a été adapté aux plateformes mobiles avec des modes exclusifs et des commandes personnalisables.

Modes de jeu et premiers détails

Dans le mode principal, l’attaque PvP contre défense, des équipes de cinq contre cinq participeront : l’attaquant doit utiliser des drones d’observation pour obtenir des informations, tout en utilisant la stratégie consistant à s’infiltrer « à travers des murs, sols et plafonds destructibles ». De l’autre côté du plateau, la défense construira des barricades aux points d’entrée, tout en utilisant également des caméras espions et des pièges.

Rainbow Six Siege Mobile vous permettra de combiner stratégie et travail d’équipe, ce qui se traduira par des combats de mêlée « à haute intensité » lors de différents jeux, dans lesquels le rôle d’une équipe et d’une autre sera entrecoupé.

Comment pourrait-il en être autrement, il sera possible d’incarner des agents d’élite de l’univers Rainbow Six, qui seront « entièrement personnalisables » et utiliseront leurs propres compétences, armes et appareils. D’autre part, Ubisoft a révélé que certaines cartes classiques de Rainbow Six Siege, telles que Bando et Frontier, reviendront, ainsi que les modes PvP Secure the Zone et Bombs. Vous n’avez qu’une seule vie, vous n’avez donc pas d’autre choix que de gérer la situation avec tête et sang-froid.

source | Ubisoft