Fortnite x Assassin’s Creed : Ezio et Eivor arriveront en skins

Epic Games a officiellement annoncé les nouveaux skins Assassin’s Creed sur Fortnite : Ezio Auditore et Eivor, fille de Varin. Juste en dessous nous vous indiquons tous les détails de cette nouvelle collaboration Fortnite Battle Royale, et comment obtenir Ezio et Eivor :

Comment obtenir Ezio et Eivor d’Assassin’s Creed à Fortnite

Art officiel des skins Eivor et Ezio d’Assassin’s Creed à Fortnite

Par le biais d’un article de blog sur le site officiel de Fortnite, Epic Games a annoncé comment obtenir à la fois le skin Ezio Auditore et le skin Eivor, fille de Varin dans Fortnite :

Art officiel de le skin d’Ezio Auditore et de ses objets dans Fortnite

Le skin Assassin’s Creed Ezio Auditore arrivera dans la boutique d’objets Fortnite le 04/08/2022 à 02:00 CEST. C’est un skin qui doit être acheté avec paVos, la monnaie virtuelle de Fortnite Battle Royale. Il était également possible de l’obtenir en achetant Assassin’s Creed : Valhalla ou Assassin’s Creed : Valhalla – Dawn of Ragnarök sur Epic Games Store à partir du 03/10/2022.

Le skin Eivor, fille de Varin d’Assassin’s Creed Valhalla arrive dans le magasin avec Ezio. C’est-à-dire également le 04/08/2022 à 02h00 CEST. Et comme Ezio, c’est aussi un skin qu’il faut acheter avec des V-Bucks.

Art officiel des deux styles différents de le skin Eivor, fille de Varin dans Fortnite

Quels objets Ezio et Eivor apportent-ils d’Assassin’s Creed à Fortnite ?

Accessoires et articles skins d’Eivor dans Fortnite

Voici la liste complète des objets pour Ezio Auditore et Eivor, fille de Varin d’Assassin’s Creed à Fortnite :

skin Ezio Auditore

Outil de récolte de la lame cachée d’Ezio

Geste intégré Killer Attack

Skin Eivor, fille de Varin (comprend un style capé alternatif)

Bouclier d’Eivor Accessoire de sac à dos

Gathering Tool Raven Clan Handaxes (comprend le style alternatif des haches d’Eivor)

Deltaplane Drakkar du Wolfsbane

Geste intégré Viking War Cry

Ces articles peuvent être achetés individuellement. De plus, il y aura un lot appelé Tales of the Animus qui comprend tout ce qui précède, plus les éléments suivants (ces éléments sont exclusifs au lot) :

Ces articles sont exclusifs au lot qui comprend tout

Graffiti tue-loup

Écran de chargement Fureur d’Eivor

Émoticône du clan du corbeau

Icône pour la bannière de base Animus Tales

Nous vous rappelons que tous ces objets sont skins et ne modifient en rien l’équilibre du jeu. Nous pouvons les utiliser dans tous les modes de jeu sans problème.

Si vous souhaitez être au courant de l’actualité de Fortnite, nous vous recommandons de visiter notre guide complet, où nous vous racontons tous les secrets, y compris comment accomplir toutes les missions ou comment obtenir les Super Styles.

Source : EpicGames