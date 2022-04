Epic Games Store vous permet désormais de montrer les réalisations à vos amis et plus encore

En novembre dernier, Epic Games Store lançait son propre système de trophées, « Mes réalisations ». La plateforme vient d’annoncer une nouvelle version, qui renouvelle la section et permet d’afficher diverses données et statistiques. Selon le communiqué officiel, « c’est comme une vitrine et un centre d’amis », un endroit où sont affichés à la fois les réalisations et la progression des jeux. Et oui, tout le monde peut les voir.

À partir de l’onglet Amis, il est possible de visiter la page d’un contact et de voir ses réalisations et sa progression. « Tous les utilisateurs ont une icône générée à partir de la première carte du nom d’utilisateur. Quiconque visite votre page peut voir le nombre de réalisations que vous avez débloquées, les jeux sur lesquels vous avez atteint le niveau Platine et vos points d’expérience en haut de la page.

L’onglet Réalisations comprend la progression de chaque jeu, les réalisations et les platines. Si vous cliquez sur Amis, vous verrez la liste par ordre alphabétique, de sorte qu’ils peuvent occuper plusieurs pages.

contrôle de la confidentialité

Bien sûr, tout dépend des paramètres de confidentialité que chacun établit dans son compte. Ces informations peuvent être calibrées sur quatre catégories : public, amis d’amis, amis uniquement et moi uniquement.

Pour les joueurs avec le contrôle parental activé, le paramètre par défaut est Only Me, tandis que pour tous les autres comptes, le paramètre par défaut est Friends of Friends. Ils promettent que dans les futures versions, il sera possible de personnaliser l’apparence de la page et de débloquer des options de personnalisation supplémentaires lors de l’interaction avec les réalisations.

Parmi les nouveautés à venir figurent les évaluations et les enquêtes sur les jeux. Selon Epic, cela les aidera à élargir leurs « pages de catégories », ce qui se traduira par « plus de catégories personnalisées » sur la page d’accueil du magasin. Ils ont également l’intention d’unifier l’ensemble du système de notification en un seul endroit.

Vous pouvez toujours télécharger les jeux gratuits de la semaine, Total War : Warhammer et City of Brass.

source | Magasin de jeux épiques