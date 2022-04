CoD Warzone lance les camions blindés dans Rebirth Reinforced; Maintenant disponible

Call of Duty: Warzone continue de soutenir la sortie de Rebirth Reinforced, la nouvelle version de la carte basée sur la prison d’Alcatraz. Depuis l’arrivée des renforts de la saison 2 aux côtés du Vanguard, la bataille royale a ajouté de nouveaux éléments au fur et à mesure que la communauté a atteint ses objectifs.

Au cours des dernières heures, les joueurs ont débloqué l’événement de déploiement de camions blindés. Pendant un certain moment du jeu, vous verrez l’arrivée d’avions qui lancent ces véhicules blindés. Ils agissent comme des camions normaux déjà vus à Verdansk, seulement renforcés pour l’occasion et avec une mitrailleuse légère sur le dessus de la cabine.

🪂🚚 A venir ! Toutes nos félicitations! Vous avez obtenu suffisamment de charges utiles pour débloquer la prochaine récompense du défi communautaire ! L’événement public de déploiement de camions blindés est désormais actif sur l’île de la Renaissance. – Logiciel Raven (@RavenSoftware) 5 avril 2022

Maintenant, la communauté fait face au défi ultime de la communauté : collecter 40 000 000 000 000 d’argent sale lors des matchs Rebirth. Le terminer débloquera « le mystère des chambres dorées », qui est lié aux portes jaunes disponibles sur la carte.

N’oubliez pas qu’en plus des défis communautaires, vous trouverez également des défis individuels liés à des récompenses exclusives. Vous pouvez apprendre comment les remplir et ce que vous recevrez en cliquant sur ce lien. De plus, nous vous expliquons ici comment déverrouiller la mitraillette Armaguerra 43, le dernier ajout à l’arsenal Call of Duty.

Qu’est-ce que l’ère 2.0 dans Call of Duty ?

Activision a des projets ambitieux pour la saga tout au long de 2022. Comme nous avons pu le lire dans une récente offre d’emploi, l’éditeur voit cette année comme « une opportunité stellaire » pour la marque Call of Duty. « Avec une gamme extraordinaire d’innovations dans les expériences des joueurs, les jeux multiplateformes, le contenu par abonnement, le développement de jeux mobiles et une évolution vers une communauté active et une connectivité des joueurs. »

La livraison Premium de ce cours fiscal n’a pas encore été entièrement révélée. Ce que nous savons, c’est qu’Infinity Ward sera derrière « une nouvelle génération de Call of Duty ».

La source: Call of Duty sur Twitter