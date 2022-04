Ils recréent le GP de Formule 1 de Las Vegas dans un simulateur populaire

L’arrivée de la Formule 1 à Las Vegas lors de la saison 2023 n’est pas passée inaperçue auprès des fans. Malgré le fait que pour le moment nous ne connaissons le tracé du tracé qu’en vue de dessus, la communauté autour du simracing nous permet déjà de ressentir le premier contact au volant.

Un utilisateur nommé Tyrone a recréé une version préliminaire entièrement jouable du circuit dans Assetto Corsa. Des éléments comme la distance entre les barrières ou la largeur de la chicane principale restent un mystère, le résultat est donc indicatif.

« J’ai créé le mod pour Assetto Corsa le jour même de l’annonce du circuit, il y a donc encore place à l’amélioration », reconnaît-il dans la description. « Je recommande d’utiliser le circuit la nuit, afin de ne pas voir les bâtiments que je n’ai pas encore ajoutés. Les détails de la piste sont petits pour le moment car j’ai dû deviner la position de la voie des stands et de la ligne d’arrivée. Ils ont probablement tort, mais je mettrai à jour lorsque plus d’informations sortiront. »

Vous pouvez trouver les détails du mod et comment le télécharger sur Assetto Corsa en cliquant sur ce lien. Bien sûr, il n’est compatible qu’avec la version PC du jeu.

Las Vegas accueillera un Grand Prix de Formule 1 en 2023

Le circuit aura une longueur de 6,12 km avec 14 courbes et lignes droites avec des vitesses allant jusqu’à 342 km/h. Le Grand Prix de Las Vegas comptera 50 tours et aura lieu en novembre 2023. « C’est un moment incroyable pour la Formule 1, qui montre la grande croissance de notre sport avec une troisième course aux États-Unis », a déclaré Stefano Domenicali, PDG. de F1.

Comme le souligne Domenicali, Las Vegas rejoint Miami et Austin pour représenter les États-Unis sur le calendrier de la Formule 1.

Source : Département de la course