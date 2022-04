Steam Deck reprend les expéditions : de nouvelles vagues en route

L’expédition à plusieurs niveaux de Steam Deck progresse comme prévu. Valve a annoncé une nouvelle vague d’expéditions qui a commencé en utilisant le même processus qu’auparavant. Autrement dit, ceux qui ont l’estimation Q2 recevront un e-mail pour officialiser l’achat. Cela a été annoncé par la société sur Twitter, où elle a également signalé qu’il serait désormais possible de connaître les mois estimés au cours desquels l’appareil sera reçu.

« Bienvenue au Q2 ! Nous avons envoyé le premier lot d’e-mails aux clients Q2 (par ordre de réserve). À partir d’aujourd’hui, nous augmentons les livraisons de Steam Deck et en expédions davantage chaque semaine. Parfois le double d’une semaine !

Si vous avez la console réservée, rendez-vous simplement sur le site officiel pour connaître la date approximative. Au-delà du trimestre, les mois sont actuellement spécifiés également. Celui qui décide de réserver dès maintenant devra attendre au moins jusqu’en octobre.

Nous avons également mis à jour la page du produit Steam Deck pour clarifier ce que Q2, Q3 et After Q3 signifient en termes de mois. Aucune fenêtre de réservation n’a été modifiée ou retardée, seulement quelques informations supplémentaires. Connectez-vous et visitez cette page pour voir votre estimation trimestrielle : https://t.co/AcuGmUPbNN – Pont à vapeur (@OnDeck) 4 avril 2022

Microsoft annonce plus de jeux vérifiés

Non, tous les titres ne sont pas optimisés pour le Steam Deck, mais Valve a mis au point un système de balises qui vous permet de savoir instantanément si le jeu est jouable ou non. Ceux qui sont correctement adaptés reçoivent le sceau Steam Deck Verified, ce qui signifie qu’ils fonctionnent parfaitement sur la machine. Microsoft vient d’annoncer que plusieurs de ses titres ont acquis ce statut. La liste est la suivante :

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition, Fable Anniversary, Halo Wars : Definitive Edition, Killer Instinct, Kalimba, Halo : Spartan Strike ou Rush : A Disney Pixar Adventure ont également été adaptés. On retrouve également Pyschonauts 2 et Hellblade : Senua’s Sacrifice.

Steam Deck est un PC sous la forme d’une console portable qui exécute le système d’exploitation Steam OS, bien qu’il soit possible d’installer Windows 10 et même Windows 11. Chez Netcost, nous avons pu le tester et nous vous dirons tout ce dont vous avez besoin connaître l’appareil. Est-ce que ça vaut le coup ou vaut-il mieux attendre ?

source | Pont à vapeur