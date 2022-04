PS Plus : les jeux gratuits d’avril 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les jeux gratuits pour les membres PS Plus d’avril 2022 sont maintenant disponibles en téléchargement. Les joueurs PS4 et PS5 qui ont un compte actif dans le service de fidélité de Sony sur les consoles PlayStation peuvent accéder aux titres suivants sans frais supplémentaires à partir de ce mardi 5 avril : Hood : Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Slay the Spire et Twogether : Projet Indigos.

Jeux PS Plus gratuits sur PS4 et PS5 avril 2022 : disponibles dès maintenant

De ce mardi 5 avril au 3 mai, tous les membres abonnés à PlayStation Plus pourront télécharger et profiter de tous ces titres sur PS4 ou PS5 (grâce à la rétrocompatibilité). Ils seront nôtres sans limite tant que nous gardons l’abonnement actif.

Hood: Outlaws & Legends pour PS4 et PS5 — Du 5 avril au 3 mai à 11h00 (CEST). Vous pouvez le télécharger ici.

SpongeBob pour PS4 — Du 5 avril au 3 mai à 11h00 (CEST). Vous pouvez le télécharger ici.

Slay the Spire pour PS4— Du 5 avril au 3 mai. Vous pouvez le télécharger ici.

Twogether : Project Indigos pour PS4 — Du 5 avril au 3 mai. Vous pouvez le télécharger ici.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce mois de juin, PS Plus et PS Now fusionneront en un seul service, PlayStation Plus, divisé en trois catégories. Nous vous disons ici comment chacun d’eux diffère, prix et contenu.

Collection PlayStation Plus, cadeau supplémentaire pour les utilisateurs de PS5

Outre les jeux gratuits d’octobre avec PS Plus, les joueurs PlayStation 5 bénéficient d’un bonus supplémentaire, un cadeau exclusif dont ils peuvent profiter pour toujours tant qu’ils maintiennent leur abonnement actif. Il s’agit de la PlayStation Plus Collection (Collection PS Plus), une bibliothèque de 20 jeux vidéo «définitifs» du catalogue PS4 dont nous pouvons profiter sur PS5 via la rétrocompatibilité.

Dans la liste, nous trouvons des jeux comme Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief’s End et d’autres tiers comme Battlefield 1, Batman : Arkham Knight, Resident Evil 7 : Biohazard ou Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, entre autres.