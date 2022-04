LEGO Star Wars The Skywalker Saga : où acheter le jeu, prix et éditions

UNO - Get Wild 4 UNO ! - Jeu avec 112 Cartes - Cartes Actions et Cartes Joker - Règles Personnalisables - De 2 à 10 Joueurs - Cadeau dès 7 Ans, W2087

JEU DE CARTES CLASSIQUE où les joueurs associent des couleurs ou des chiffres pour tenter de se débarrasser de toutes leurs cartes. Une fois les règles simples de UNO apprises, impossible de s'arrêter UTILISEZ LES CARTES ACTION SPÉCIALES pour retourner la partie et remporter la victoire. Le jeu inclut des cartes « Joker » effaçables à personnaliser pour inventer vos propres règles et vous amuser LE JEU DE CARTES UNO INCLUT 112 cartes de couleurs (rouge, vert, bleu et jaune), huit cartes « Joker », huit cartes « + 2 », « Inversion » et « Passer » de chaque couleur. À partir de 7 ans UN JEU AMUSANT ET PALPITANT pour tout le monde. Jouez en famille ou entre amis pour découvrir qui sera le premier à crier « UNO ! » quand il n'aura plus qu'une carte en main CADEAU IDÉAL DÈS 7 ANS. UNO est un jeu de cartes classique qui peut se jouer partout et à tout moment. Il s'accompagne d'une boîte en carton écoresponsable pour le rangement et le transport