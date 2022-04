DC Universe et DC Extended Universe Calendar : quels films et séries sortent en 2022 et 2023 ?

L’univers DC a une année 2022 pleine de dates confirmées tant au cinéma qu’à la télévision, en plus d’une 2023 prometteuse avec quelques premières déjà confirmées (après le dernier retard généralisé de Warner Bros.) et d’autres projets qui, bien qu’ils n’aient pas Date annoncée, ils pourraient bien apparaître au cours du second semestre de l’année prochaine, soit en salles, soit sur les plateformes de streaming. Et c’est que les super-héros de DC Comics ont des personnages aussi importants que Batman, Superman, Wonder Woman et plus encore à travers les adaptations et les productions les plus variées. C’est pourquoi nous voulons revoir ce que cette année et la prochaine nous réservent au niveau des premières de DC.

Premières du DCEU et de l’univers DC

On commence par le DC Extended Universe, l’univers des films connectés qui a commencé avec Man of Steel de Zack Snyder et qui atteindra son moment clé avec The Flash en 2023, un film qui est destiné à tout changer à jamais. Quoi qu’il en soit, nous avons une bonne poignée de films devant des personnages aussi populaires qu’Aquaman ou le Flash lui-même ainsi que différentes versions de Batman, en plus des débuts tant attendus de Black Adam ou des films et séries à venir pour HBO Max déjà annoncé. A tout cela il faut ajouter le batverse de Matt Reeves débuté il y a un mois avec The Batman et qui va s’étoffer avec de nouvelles séries déjà confirmées.

Univers étendu DC

Peacemaker (série/saison 1) : 13 janvier 2022

DC Super Pet League : 29 juillet 2022

Adam noir : 21 octobre 2022

Shazam ! Fureur des dieux : 16 décembre 2022

Aquaman et le royaume perdu : 17 mars 2023

Le Flash: 23 juin 2023

Blue Beetle (HBO Max): 18 août 2023

Batgirl (HBO Max) : pas de date de sortie

Peacemaker (Série/Saison 2) : pas de date de sortie

Wonder Woman 3 : pas de date de sortie

Green Lantern (série) : pas de date de sortie

Black Canary (HBO Max) : pas de date de sortie

Zatanna (HBO Max) : pas de date de sortie

Justice League Dark (série) : pas de date de sortie

Constantine (série) : pas de date de sortie

Madame X (série) : pas de date de sortie

Matt Reeves Univers Batman

Batman : 4 mars 2022

Arkham (nom provisoire/série) : pas de date de sortie

The Penguin (Nom provisoire/Série) : pas de date de sortie

D’autre part, et en dehors du DCEU -au-delà de la connexion de Crisis on Infinite Earths du passé en tant que camée- nous avons avec l’Arrowverse et d’autres univers de notre propre plusieurs séries en cours dont les nouvelles saisons déjà confirmées arriveront entre 2022 et 2023 .

Univers DC