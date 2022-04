Neon Genesis Evangelion arrivera pour la première fois sur Blu-ray en 2022 : éditions et prix

Neon Genesis Evangelion sera disponible en Espagne pour la première fois de son histoire au format Blu-ray au début de cet été. Selecta Vision a confirmé la distribution nationale de deux éditions limitées de la série animée post-apocalyptique de science-fiction biopunk du maître Hideaki Anno ; les deux premiers films inclus. Nous parlons de l’une des productions audiovisuelles les plus influentes de l’industrie japonaise de ces dernières décennies.

Ce seront les éditions Blu-ray de Neon Genesis Evangelion

Le distributeur a confirmé à quoi ressemblera le contenu des deux éditions de Neon Genesis Evangelion sur Blu-ray, de nature vraiment limitée. Le premier n’aura que 2050 unités ; l’ultra-limité, exclusif au portail Web Selecta Vision, n’aura que 550 unités.

Les réservations seront ouvertes sur le portail Web Selecta Visión ce jeudi 7 avril prochain, à partir de 17h00, heure de la péninsule espagnole. Le prix du produit, plein de contenu, est de 159,99 euros.

Neon Genesis Evangelion Édition Collector Limitée

Série complète de l’anime Neon Geneis Evangelion.

Contenu Digistack au design Shinji sur 10 disques avec les 26 épisodes de la série TV (5 BD + 5 DVD). Vidéo haute définition 1080p et format d’écran 4:3 (audio en Français, catalan, portugais, galicien et japonais en 2.0 DTS HD). Sous-titres en Français sur Netflix ou version classique.

EVANGELION Films : LA MORT (TRUE)2 ET LA FIN D’EVANGELION

Contenu Digistack avec le design d’Asuka sur 4 disques avec les films : « EVANGELION : DEATH (TRUE)² » et « THE END OF EVANGELION » (2 BD + 2 DVD). Vidéo : format d’écran haute définition 1080p et 16:9

2 disques de contenu bonus numérique (voir image)

Le livre NGE

Neon Genesis Evangelion Artbook

Article spécial

Collier de Misato

affiche maxi

Affiches A4

cartes postales à collectionner

Vous pouvez vérifier dans cet article dans quel ordre regarder la série et les films Neon Genesis Evangelion.

