Ori and the Blind Forest, Fable Anniversary et plus optimisé pour Steam Deck

Tous les jeux vidéo de la bibliothèque ne fonctionnent pas sur Steam Deck, le nouvel appareil portable de Valve. La machine dispose d’un système qui informe le consommateur du degré de compatibilité de chaque titre, qui dépend largement du travail des développeurs. Xbox Game Studios travaille à l’optimisation de certains de ses produits et a annoncé une liste de nouveaux jeux, dont Ori and the Blind Forest : Definitive Edition et Fable Anniversary.

Ces deux titres ont reçu le sceau Steam Deck Verified, ce qui signifie qu’ils fonctionnent parfaitement sur l’ordinateur de poche. Ce ne sont pas les seuls jeux Microsoft qui viennent de faire partie de cette liste : Halo Wars : Definitive Edition, Killer Instinct, Kalimba, Halo : Spartan Strike ou encore Rush : A Disney Pixar Adventure ont également été adaptés. Pyschonauts 2 et Hellblade: Senua’s Sacrifice ont également été annoncés récemment.

Nouveaux jeux « jouables »

Dans le même temps, d’autres titres ont obtenu la cote « Joyable », ce qui signifie qu’ils peuvent être appréciés sur Steam Dack, bien qu’ils n’aient pas été spécifiquement optimisés pour l’appareil, de sorte que certains problèmes peuvent survenir. Gears Tactics, Minecraft Dungeons, Deadlight ou encore Halo : Spartan Assault sont les nouveautés de Microsoft qui reçoivent ce label.

La sortie du Steam Deck a été échelonnée. Selon le moment où il est réservé, les clients le reçoivent plus tôt ou plus tard. La première vague d’expéditions est maintenant terminée et Valve se concentre sur la seconde, de sorte que les consommateurs recevront bientôt leurs e-mails. Lorsqu’il arrive en boîte de réception, un délai de trois jours est offert pour formaliser l’achat et régler l’intégralité du paiement.

Netcost a mis Steam Deck à l’épreuve, nous vous invitons donc à jeter un œil à notre analyse, où nous résolvons tous les doutes qui peuvent survenir à cet égard.

source | Boulon de jeu