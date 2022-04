Le succès de Mario Kart 8 Deluxe a surpris son producteur, quelle en est la clé ?

Mario Kart 8 Deluxe est l’un des jeux vidéo les plus réussis de l’histoire de Nintendo. Qui aurait cru, après avoir été l’un des Mario Kart les moins vendus de la saga après être passé par la Wii U (8,46 millions d’exemplaires), que son passage par la Nintendo Switch s’est soldé par la bagatelle de 43,35 millions d’unités vendues dans le monde ; un rythme de distribution effréné avec entre 8 et 10 millions d’unités vendues par an. Mais quel est le secret de ce succès ? Son producteur, Kosuke Yabuki, a été totalement pris par surprise.

Mario Kart 8 Deluxe et la formule du succès, comment en sommes-nous arrivés là ?

S’adressant à Nikkei, via Nintendo Everything, Yabuki reconnaît qu’ils ne s’attendaient pas à ce que Mario Kart 8 Deluxe se vende autant. C’est déjà le jeu vidéo de la série le plus abouti de tous les temps (dépassant les 37,38 millions d’unités de Mario Kart Wii). « Avec le recul, Mario Kart 8 Deluxe est un bon ajout au Switch. Vous pouvez jouer à la console n’importe où et même diviser la manette en deux, il est donc facile de la prendre et de jouer avec un frère ou un ami proche. 5 ans après la sortie du jeu, cet attrait n’a pas disparu. »

Ici apparaît le concept à feuilles persistantes tant répété par le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, lorsqu’il fait référence à ces jeux vidéo qui, peu importe le nombre d’années qui passent, continuent de se vendre au rythme de la nouveauté. Autrement dit : Mario Kart 8 Deluxe est un titre que les nouveaux acheteurs de Nintendo Switch finissent par ajouter à leur bibliothèque.

Qu’est-ce qui rend la saga Mario Kart si populaire ?

« D’une manière générale, dans les jeux de course, vous n’essayez pas de ralentir votre adversaire, mais dans Mario Kart, vous passez vos courses à lui lancer des projectiles et à essayer de le faire glisser sur des skins de banane. Ces tactiques uniques sont au cœur de l’attrait de Mario Kart. » Cette irrévérence est charisme, idiosyncrasie. C’est peut-être la clé du succès; sans compter la grande qualité du titre au niveau de la mécanique, du contrôle et de l’accessibilité -avec des options d’accélération et de conduite automatique pour les plus petits de la maisonnée-.

Chaque année, le taux d’achat de Mario Kart 8 Deluxe après l’achat d’une Nintendo Switch est très élevé.

« C’est un jeu aussi accessible que profond. Il y a des gens qui ne jouent qu’à Noël ou au Nouvel An, tandis que d’autres s’efforcent d’améliorer leurs compétences chaque jour. Nous gardons toujours à l’esprit l’équilibre de l’expérience pour les deux types de joueurs », conclut-il convaincu. Équilibre.

L’avenir de Mario Kart 8 Deluxe passe par le Bonus Tracks Pass

Mario Kart 8 Deluxe continuera d’être l’actualité pendant au moins ces deux prochaines années, jusqu’à la fin de 2023. Nintendo a lancé un plan d’expansion appelé Extra Tracks Pass avec un total de 48 circuits rétro remasterisés de tous les jeux précédents de la saga. Il sera divisé en six livraisons de huit pistes chacune (réparties en deux coupes). Il en reste 40, puisque le premier opus est déjà disponible. Il peut être acheté dans l’eShop pour 24,99 euros ou joué sans frais supplémentaires à l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Références | Nikki ; via Nintendo Tout. Logiciel de données IR Nintendo