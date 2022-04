Lost Ark dévoile sa feuille de route pour avril et mai : nouveau continent et classes

Amazon Games et Smilegate ont annoncé la feuille de route Lost Ark pour les mois d’avril et mai 2022. Après des débuts extraordinaires soutenus par des centaines de milliers de joueurs, le MMORPG consolide sa proposition avec plus de stabilité sur ses serveurs, mais avec des objectifs tout aussi ambitieux. Pour commencer, le jeu recevra un nouveau continent appelé South Bern; ajouté à deux classes avancées, le gujista et le destroyer, parmi de nombreuses autres nouveautés.

Nouvelle arche perdue en avril

Nouvelle arche perdue en mai

Tout d’abord, l’équipe de Smilegate RPG s’est engagée auprès de la communauté à se concentrer « principalement sur le contenu horizontal et à proposer des voies de progression claires sans que personne ne se sente obligé de payer » dans un avenir proche. « Le but est que vous ayez plus de temps pour atteindre les niveaux avancés avant d’introduire les raids de horde (l’expérience de raid ultime de Lost Ark) et que vous puissiez explorer Arkesia et progresser à votre rythme sans ressentir la pression d’accéder au contenu dès que possible . finale ».

A cet effet, l’April poursuivra « sur le même chemin ». Le gujista est la nouvelle clé avancée de l’artiste martial.

Classe Gujista : « Ils pratiquent un art martial esthétique et meurtrier avec lequel ils enchaînent les attaques à la lance et au glaive. Les Gujists peuvent basculer entre deux ensembles de compétences : Focused et Burst. Chacun d’eux est représenté par une de ses armes. Sa lance est plus courte. C’est une classe avancée de l’artiste martial, tout comme le danseur guerrier, le poing spirituel, l’intimidateur et l’attaquant.

Berne Sud : nouvelle région pour l’univers Arkesia avec de nouveaux mystères, de nouveaux personnages et quêtes. « South Bern rejoint Punika en tant que deuxième continent de classe 3 » et a un niveau d’objet requis de 1340. Comment atteindre la classe 3 et participer à cette nouvelle aventure sera expliqué bientôt.

Améliorations de la qualité de vie : les quatre membres d’une équipe pourront sélectionner une carte pour gagner des récompenses en une seule tentative. L’ensemble du casting de joueurs partagera les paramètres de l’onglet de chat. Améliorations des paramètres du livre de coordination : avec cette mise à jour, vous pourrez utiliser les préréglages de compétence, le niveau de trépied, les runes de compétence, les gemmes, les effets d’ensemble d’objets, etc.

Smilegate vise la classe de destroyer avancé et les ajustements de qualité de vie en mai. Tout cela s’est ajouté au raid de la horde Valtan et Deskaluda, même si « ils pourraient être retardés si nous pensons qu’ils pourraient augmenter la pression sur la communauté. Le contenu avancé arrivera en temps voulu, mais les joueurs n’ont pas à se précipiter pour continuer à progresser. »

Le Destructeur : Nouvelle classe au sein de la classe Advanced Warrior (comme Berserker, Paladin et Spear Gunner), avec une grande variété de compétences et de marteaux. Ses attaques sont dévastatrices.

Guardian Strike Challenges – Nouvelle activité hebdomadaire pour les joueurs à la recherche de plus de défis. Chaque semaine, les joueurs pourront tenter de vaincre trois Gardiens du Défi. Chacun a ses propres conditions d’accès. Les rotations des gardiens seront également hebdomadaires. Il convient de noter que, contrairement aux Guardian Strikes normaux, ces Challenge Guardian Strikes appliqueront la soi-disant « Harmony Scaling » : le niveau d’objet des personnages est ajusté à celui de l’ennemi.

Lost Ark est disponible exclusivement sur PC en free-to-play (gratuit avec microtransactions ou achats intégrés). Vous pouvez lire notre analyse sur ce lien.

source | Lost Ark