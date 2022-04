Qu’est-ce que RedditPlace ? L’espace d’art collectif déchaîne un phénomène viral

Le nom Reddit Place réapparaît une année de plus sur les réseaux ; probablement plus fort que jamais. Ce fil Reddit, l’un des forums de contenu communautaire les plus importants sur Internet, a été créé il y a exactement cinq ans à l’occasion du poisson d’avril, l’équivalent de notre poisson d’avril, dans le but de créer une fresque artistique collective où chaque utilisateur peut contribuer un pixel ; ton grain de sable.

L’imagination n’a pas de limites et a déchaîné toutes sortes d’œuvres d’art ; des visages aux logos, mèmes, drapeaux, séquences de films classiques et… oui, aussi des « batailles » virtuelles entre les internautes espagnols et français, qui se sont battus pour voir qui a contribué le plus de leur propre contenu à ce Reddit Pleasure. On parle au passé car le fil s’est définitivement fermé ce lundi après-midi, mais il fait déjà partie d’Internet (et pas pour une mauvaise raison) avec ses plus de 16 millions de pixels.

Comment était la « bataille » entre la France et l’Espagne sur Reddit Place

Rien de tout cela n’aurait atteint de tels taux viraux sans la poussée des créateurs de contenu avec des millions de followers derrière eux et un pouvoir d’influence incommensurable. Ibai Llanos, El Rubius, IlloJuan ou Auron ont fait partie de ceux qui ont fait écho à Reddit Place, encourageant la création d’images qui réduisent l’impact gaulois dans cette fresque au profit de la présence de références et d’éléments visuels espagnols.

Pour donner un exemple, Ibai Llanos a réussi, avec ses partisans, à « attaquer » le drapeau français avec des centaines de pixels violets. Comme une invasion, hilarant. Voir, c’est croire. Le tout assaisonné de rires, de bonnes vibrations et d’unité, quelque chose qui ne se voit pas toujours sur Internet. « J’attaque, j’attaque », répète Llanos avec effusion dans son streaming.

Loisirs, distraction, nouveaux mèmes, moments à retenir et un exemple de plus des limites de l’imagination. Les compétences artistiques de certains utilisateurs sont spectaculaires. Sur Reddit Place, on retiendra une reconstitution de la Sagrada Familia à Barcelone ou un portrait de Chiquito de la Calzada.

