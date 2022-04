Nintendo Switch est mis à jour vers la version 14.1.0 : notes de mise à jour et actualités

Nintendo a publié la mise à jour 14.1.0 pour Nintendo Switch. Tous les joueurs de console dans l’un de ses trois modèles – standard, OLED et Lite – peuvent désormais télécharger cette nouvelle version du firmware de la console, qui apporte de petits changements liés à la gestion des notifications. Nous vous rappelons que ces types de mises à jour, aussi petites soient-elles, sont nécessaires pour continuer à utiliser les fonctionnalités en ligne de certains jeux vidéo.

Version 14.1.0 de Nintendo Switch : quelles nouveautés elle introduit

La version 14.1.0 de Nintendo Switch vient compléter la dernière mise à jour majeure du firmware pour la famille actuelle de consoles du grand N, 14.0.0. Dans ce cas, Nintendo souhaite fournir un système de notification à partir du menu des paramètres de la console afin que nous sachions quand nous avons des points platine My Nintendo non utilisés ; puisque ces points sont à durée limitée (valables jusqu’au dernier jour du sixième mois à compter de la date à laquelle nous les avons gagnés. Par exemple, si nous avons gagné des points le 6 janvier 2022, ces points expireront le 31 juillet 2022) .

Ajout de « Paramètres de notification des points platine » aux notifications dans les paramètres de la console.

Pour rappel, les points platine réguliers sont gagnés en accomplissant des missions sur le service My Nintendo ou des applications mobiles. Ils peuvent être échangés contre des récompenses, telles que des icônes personnalisées pour notre profil. De leur côté, les Gold Points sont ceux liés à l’achat de jeux numériques, de contenus téléchargeables ou à l’enregistrement de jeux au format physique. Ces points Gold peuvent être utilisés plus tard pour appliquer des réductions sur les achats de l’eShop

Paire de Joy-Cons Nintendo Switch connectés à un Joy-Con Grip.

Mise à jour Nintendo Switch 14.1.0 : comment télécharger et installer

Au cas où quelqu’un aurait des questions, rappelons-nous un aspect fondamental : comment mettre à jour notre Nintendo Switch ? La première chose que nous devons faire est de connecter notre console à Internet. Ensuite, nous allons dans les paramètres de la console dans le menu HOME, sélectionnez la console et la mise à jour de la console. Dans quelques secondes, il redémarrera et nous aurons mis à jour notre Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED ou Switch Lite vers la version 14.1.0.

