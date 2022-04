Nobody Saves the World, le nouveau des créateurs de Guacamelee!, arrive sur PS4, PS5 et Switch

Nobody Saves the World, la dernière folie de Drinkbox Studios, créateurs de jeux aussi célébrés que les deux volets de Guacamelee ! o Severed, a déjà une date de sortie sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Cela a été annoncé par les responsables, confirmant que le jusqu’ici exclusif aux consoles PC et Xbox arrivera sur les consoles PlayStation et l’hybride Nintendo le 14 avril 2022, date à laquelle ce RPG d’action fou et original sera disponible sur via les plateformes numériques desdits systèmes.

Personne, également sur PlayStation et Nintendo Switch

Ainsi, le RPG fantastique à succès aux accents de dungeon crawler mettant en vedette Nobody et ses nombreuses transformations, chacune plus hilarante et inattendue, laissera l’exclusivité des consoles PC et Xbox pour apparaître sur le reste des plateformes actuellement disponibles, tout pour cela nous peut une fois de plus mettre un terme aux aspirations maléfiques de la Calamité avant que sa corruption n’engloutisse le monde connu tout entier.

Et c’est que grâce à la baguette de Nobody, nous pouvons adopter toutes sortes de formes avec leurs propres pouvoirs, forces et faiblesses, offrant ainsi au joueur une grande variété de situations pour affronter à la fois les dangers du monde à explorer et les difficiles donjons générés aléatoirement avec chaque nouvelle tentative. D’un cheval à une souris, en passant par un zombie, un archer, un chevalier ou un bodybuilder, parmi de nombreuses autres personnalités.

Ne manquez pas notre analyse de Nobody Saves the World, l’un des titres responsables de 2022 qui démarre de la meilleure des manières sur la scène indie, un titre qui « grâce à une approche dans laquelle le progrès est totalement subordonné aux défis à compléter à chaque transformation , le gameplay se révèle terriblement dynamique et changeant, ce qui est encore plus perceptible dans les donjons, un aspect dungeon crawler qui parie sur des niveaux résolument difficiles générés aléatoirement, surtout si nous osons entrer avec moins de niveau requis.

source | Studios de boîtes à boissons