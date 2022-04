Phantom Breaker: Omnia obtient une mise à jour gratuite de l’édition épicée cet été

Phantom Breaker: Omnia, le jeu vidéo de combat 2D de style anime de Mages et Rocket Panda Games qui a récemment frappé les magasins et les plateformes numériques pour PC et consoles, recevra une nouvelle mise à jour gratuite cet été avec la soi-disant Spicy Edition, un pack de de nouveaux commentaires qui seront disponibles pour toutes les plateformes à travers deux nouveaux niveaux : Spicy et Extra Spicy.

Nouvelle mise à jour pour Phantom Breaker Omnia

« Vous avez dit que vous en vouliez plus, et nous avons écouté », déclare Gail Salamanca, co-fondatrice de Rocket Panda Games. « Cela fait 109 jours depuis la bande-annonce de lancement, nous sommes si heureux que les fans de Phantom Breaker : Omnia puissent découvrir encore plus de ‘Yah ! Yah ! Yah ! Boum Bah Yah !’ », commentent-ils de la maison d’édition du titre.

Parmi les nouveautés, il y a le retour de The Announcer avec une voix encore plus profonde », deux nouveaux niveaux, Spicy et Extra Spicy, avec deux nouveaux blocs de commentaires spéciaux disponibles, des commentaires originaux de The Announcer et une variante férocement torride, également de The Announcer , le tout entièrement gratuit.

« Dans le jeu, un homme mystérieux connu sous le nom de ‘Phantom’ apparaît à Tokyo, la capitale du Japon, et manipule des adolescents vulnérables pour qu’ils se battent les uns contre les autres en utilisant des armes mystiques qui leur donnent une force inégalée appelée ‘Fu-mension Artifacts’. En échange, il promet d’exaucer leur souhait le plus précieux s’ils survivent. Ne sachant pas ce qui allait se passer, les affrontements féroces entre les artefacts Fu-mension des combattants ont provoqué des distorsions dans l’espace-temps, qui ont mis en danger les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces univers parallèles cherche finalement à briser le sceau, libérant les pouvoirs destructeurs de Phantom », peut-on lire dans le synopsis de Phantom Breaker : Omnia.

