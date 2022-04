Ps Now Dévoile Les Jeux Ajoutés En Avril 2022

PS Now confirme les jeux qui seront ajoutés au catalogue dans le cadre de la ronde mensuelle prévue en avril. La mise à jour se distingue par l’incorporation d’Outer Wilds, l’un des titres indépendants les plus réussis de ces dernières années. Nous vous indiquons la liste complète ci-dessous.

Tous les jeux PS Now ajoutés en avril 2022

Terres sauvages extérieures

Championnat du monde des rallyes FIA WRC10

Voyage sur la planète sauvage

Loup-garou: L’Apocalypse – Earthblood

Tous les quatre seront disponibles à partir du mardi 5 avril. Vous les trouverez en téléchargement sur PS5 et PS4 ; si vous préférez, vous pouvez les lire en streaming depuis les deux consoles ou PC. Aucun d’entre eux n’a de date d’abandon spécifique, ils resteront donc indéfiniment dans le catalogue jusqu’à ce que PlayStation indique le contraire.

PS Now fusionnera avec PS Plus en juin

Mars nous a laissé la confirmation du nouveau PS Plus. Le remodelage de l’abonnement divisera son offre en trois modalités, y compris des avantages qui restaient jusqu’à présent uniquement dans PS Now. En fait, les deux services seront fusionnés une fois cette étape arrivée.

La principale nouveauté réside dans la modalité PS Plus Premium, celle avec le quota le plus élevé. On y accède à « un catalogue de classiques populaires » de PS2, PSX et PSP, à télécharger sur console et à jouer en streaming. La PS3, en revanche, continuera d’être disponible uniquement via le cloud. Vous pouvez vous attendre jusqu’à 340 jeux à ce niveau.

Cliquez sur ce lien pour tous les détails. Le catalogue de jeux actuels commençant par PS Plus Extra, le mode intermédiaire, intégrera « les meilleures expériences disponibles » à la fois des studios PlayStation et des collaborateurs externes. Bien sûr, les premiers jeux de société n’arriveront pas au lancement.

Certains noms sont confirmés pour leur arrivée à partir de juin. Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, God of War, Death Stranding et Mortal Kombat 11 sont les premiers confirmés. Ici vous trouverez plus de détails.

Source : communiqué de presse (PlayStation)