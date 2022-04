Voici Mundiretos América, Une Application Gratuite Pour "jouer Et Apprendre"

MundiRetos lance sa deuxième application gratuite, cette fois centrée sur les 35 pays d’Amérique. MundiRetos – América vise à « apprendre en jouant » à travers ses deux modes de jeu.

Voici comment fonctionne MundiRetos – Amérique

Comme l’expliquent ses créateurs dans un communiqué, l’application rassemble « des données qui caractérisent chacun de ces 35 pays sous des facettes telles que la géographie, l’histoire, l’économie, la démographie, les personnages, les traditions, la communication, les curiosités ou la culture populaire, entre autres ».

Dans Play Countries, son premier mode de jeu, il vous permet d’en savoir plus sur un pays spécifique. Chaque question pose jusqu’à quatre réponses différentes; Ce sera à vous de choisir lequel est le bon. Un jeu complet se compose de 33 données. Si vous les frappez tous sans faire d’erreur, vous verrez un écran spécial qui vous crédite.

D’autre part, Playing America est l’aspect le plus intense. Vous devez faire correspondre un certain nombre de faits de n’importe quel pays inclus en fonction du niveau de difficulté que vous avez choisi, entre Base, Bronze, Argent et Or. Vous devrez faire correspondre 4, 10, 20 ou 33 faits dans le même jeu. , respectivement.

« Le but ultime de l’application MundiRetos – America est d’aider l’utilisateur à maîtriser 1 155 données des pays d’Amérique », soulignent-ils. « Ce n’est pas une cible facile. Mais plus vous jouerez, plus vous en apprendrez sur les pays des Amériques et plus vous vous rapprocherez de cet objectif.

Pour télécharger l’application, vous devez disposer d’un iPhone avec iOS 14 ou version ultérieure, ou d’un iPad avec iPadOS 14 ou version ultérieure. Dans le cas de Mac, il nécessite au moins macOS11.

Cette version centrée sur l’Amérique est la deuxième application de la série MundiRetos. Le premier, également gratuit, a été lancé en 2021. A cette occasion, il s’est concentré sur le continent européen. Vous pouvez le télécharger sur ce lien.

Source : communiqué de presse