Début du tournage de la saison 3 de The Witcher

Netflix confirme le début de la production de la saison 3 de The Witcher. Après la première du deuxième en décembre dernier, la société de production continuera à raconter les aventures de Geralt de Rivia. Le tournage commence en gardant son casting principal. Les nouvelles contiennent des révélations de la deuxième saison; Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous recommandons d’arrêter de lire.

Premiers détails de la saison 3 de The Witcher

Depuis Netflix, ils ont partagé le synopsis officiel de la troisième saison, qui continuera d’être dirigée par Lauren Schmidt Hissrich. « Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille, enfin réunie, contre ceux qui menacent de la détruire. Yennefer est en charge de la formation magique de Ciri et les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. »

Malgré le voyage, les personnages découvrent « qu’ils sont arrivés sur un champ de bataille où la corruption politique, la magie noire et la trahison sévissent ». Ils devront risquer de « tout perdre pour toujours » pendant leur combat. Comme nous l’avons dit, le casting principal n’est pas modifié. Henry Cavill continuera de porter le médaillon loup aux côtés d’Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg) et Freya Allan (Cirilla de Cintra).

Schmidt Hissrich sera assisté de Tomasz Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jaroslaw Sawko, tous producteurs exécutifs de la série. « La famille est de nouveau réunie », déclare Netflix sur son compte Twitter officiel. Une seule image de la saison a émergé, où les trois acteurs principaux apparaissent devant un lac gelé. Les premiers sets les feront passer en Italie et en Slovénie.

Source : communiqué de presse (Netflix)