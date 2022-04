Horizon Forbidden West vous permet de désactiver l’animation de ramassage d’objets

La collecte des ressources naturelles est l’une des tâches qu’Aloy doit accomplir si elle veut survivre dans ce monde sauvage et impitoyable. Horizon Forbidden West, la nouvelle production de Guerrilla Games pour PS4 et PS5, poursuit l’histoire de cette héroïne avide d’aventures. Depuis sa sortie en février, le studio n’a cessé de publier des correctifs avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. L’un de ceux qui n’a pas été mentionné dans la mise à jour 1.07 est l’option de désactiver l’animation du protagoniste lors de la collecte de matières premières.

À ce jour, chaque fois qu’Aloy collectait des ressources, elle s’accroupissait toujours, et bien que l’animation ne dure même pas une seconde, certains joueurs ont voulu accélérer l’exploration, surtout lorsqu’il s’agit d’une action de routine qui se répète encore et encore. Le volet survie donne la priorité à l’artisanat et à la réutilisation de matériaux pour la fabrication de flèches, d’améliorations, etc.

Où est l’option ?

L’utilisateur de Twitter @vanishinggracee a montré une vidéo avec l’option désactivée. Pour ce faire, entrez simplement dans le menu des paramètres généraux, où la possibilité d’activer ou de désactiver l’option apparaît maintenant.

La saga Horizon ne se termine pas avec cette suite. Guerrilla Games et Firesprite travaillent sur une adaptation en réalité virtuelle, qui mettra en vedette un nouveau protagoniste. Horizon Call of the Mountain est également le premier jeu confirmé pour PS VR2, le nouveau système VR de Sony, qui n’a toujours pas de date de sortie confirmée.

Horizon Forbidden West a été annoncé comme un jeu de nouvelle génération pour PlayStation 5, mais il est finalement également sorti sur la précédente machine japonaise. Contrairement aux prochains titres PlayStation Studios, la mise à niveau de PS4 à PS5 est entièrement gratuite. Dans tous les autres cas, les joueurs doivent payer 10 euros.

