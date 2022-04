Tales of Arise exclut les suites directes et les extensions

L’arrivée de Tales of Arise sur le marché s’est produite en septembre 2021. Un mois plus tard, Bandai Namco annonçait que les ventes avaient déjà dépassé le million et demi d’unités dans le monde. Cependant, le développeur n’a pas l’intention d’étendre l’histoire avec des extensions ou une future suite directe. Dans une interview avec EDGE, le producteur Yusuke Tomiwaza a laissé entendre qu’ils opteraient pour le développement d’un nouveau titre.

La raison pour laquelle ils ne le feront pas répond au désir de l’étude que les joueurs se retrouvent avec un bon goût dans la bouche lorsqu’ils terminent le titre. Son objectif désormais est de « continuer à relever le défi d’attirer de nouveaux followers pour continuer à élargir » le nombre de joueurs qui apprécient le genre JRPG.

Et qu’en est-il de l’avenir ?

Pour cette raison, ils choisissent de travailler sur un jeu vidéo qui « s’appuie sur le succès d’Arise », mais qui offre aussi « l’occasion de redécouvrir l’histoire de la série ». Pour l’instant, Bandai Namco n’a pas annoncé de nouveaux versements, mais continue de proposer du contenu pour Tales of Arise. Dans ce cas, il s’agit de collaborations, comme celle mettant en vedette Scarlet Nexus, un autre des jeux vidéo publiés par l’éditeur japonais.

Ce qui semble clair, c’est qu’ils utiliseront le style artistique de ce titre dans les prochains épisodes. Tomiwaza lui-même a expliqué sur Famitsu que les Atmospheric Shaders, inspirés d’anime et d’illustrations dessinées à l’aquarelle, reviendront dans de nouveaux chapitres de la saga, pas dans des remakes. La saga a fêté ses 25 ans en 2021 et tout semble indiquer que l’avenir est plutôt prometteur.

Tales of Arise est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez lire l’analyse de Netcost sur ce lien.

