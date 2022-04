Le Doom classique de 1993 reçoit un mod saisissant qui ajoute le ray tracing : vidéo de comparaison

Doom, le jeu vidéo emblématique de 1993 d’id Software, reçoit désormais un mod saisissant qui ajoute le ray tracing appelé Doom Ray Traced, offrant ainsi une finition visuelle spectaculaire grâce à des effets d’éclairage et d’ombre. Ainsi, l’utilisateur YouTube sultim_t a partagé un mod qui ajoute du ray tracing au jeu vidéo classique, oui, pour le moment pour les trois premiers niveaux du titre.

Comparaison vidéo du mod de traçage de rayons Doom

Ainsi, et grâce à la dernière version du mod Doom ray tracing (dernière version 1.0.2), plusieurs améliorations audiovisuelles sont ajoutées au titre dès le début des années 90. Comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling), la qualité musicale améliorée, moins floraison et modifications de l’illumination globale. Bien sûr, son créateur prévient que ce mod ne fonctionne que pour les cartes graphiques Nvidia, bien qu’il prévienne également qu’avec l’aide nécessaire, il pourrait développer un support pour AMD.

Sur ces lignes, vous pouvez voir la vidéo partagée par son créateur dans laquelle une comparaison est faite entre la finition visuelle du jeu classique et Doom lui-même avec le mod appliqué, offrant ainsi une section visuelle beaucoup plus riche, avec des couleurs plus vives, des effets de omniprésents éclairage et ombres qui répondent organiquement à la multitude d’effets d’éclairage ajoutés. Bien entendu, le résultat est plus que saisissant.

Pour profiter de ce mod totalement gratuit, il vous suffit d’avoir le Doom original pour PC, quelque chose d’assez simple en raison des différentes plateformes qui le proposent à un prix dérisoire, et de le télécharger depuis son site officiel. Le mod n’affecte que la finition visuelle du jeu classique, en gardant le reste des éléments inchangés, tels que les niveaux et les énigmes, les ennemis, les armes, etc. Le dernier opus de la saga, Doom Eternal, continue d’être l’un des meilleurs FPS du marché ; Ne manquez pas notre analyse du titre Bethesda.

source | VG247