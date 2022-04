Le directeur de Morbius justifie la suppression du Spider-Man Nod de Tobey Maguire

Morbius, le dernier film de Spiderverse de Sony Pictures, est déjà sorti en salles avec un accueil froid de la part des critiques et du public. Et bien que ces clins d’œil ne soient pas la clé de la qualité finale du produit, cela a provoqué un sentiment de déception chez les fans. Et c’est que malgré l’attente suscitée par certaines bandes-annonces où des références claires à l’univers de Spider-Man ont été vues au cinéma, elles ont finalement été écartées pour le montage final. Désormais, son réalisateur Daniel Espinosa partage son avis sur ce changement d’orientation du film.

Morbius et les distances avec l’UCM

Así, con el lanzamiento del primer tráiler de Morbius (antes de los numerosos retrasos por la pandemia), ya vimos claras referencias a Spider-Man, desde un encuentro con el Buitre de Michael Keaton (el villano de Spider-Man Homecoming) a un logotipo de Oscorp de The Amazing Spider-Man, pasando por el más llamativo de todos: un póster del Spider-Man de Tobey Maguire con una pintada de “asesino” sobre el mismo, en clara referencia al final de Spider-Man: Lejos de maison. Tout cela très déconcertant mais en même temps prometteur. Maintenant, tout semble s’être évanoui et Daniel Espinosa a tenté de le justifier de manière quelque peu ambiguë.

« Cette image n’est que dans la bande-annonce. Donc pour moi en tant que réalisateur, je fais juste le film. En tant que fan, j’ai mon opinion et mes réflexions à ce sujet. Mais comme je ne l’ai pas mis là, parce que ce n’est pas dans le film, et je ne l’ai pas mis non plus dans la bande-annonce. Si je devais dire quoi que ce soit sur ce que je pense que c’est, ce serait en tant que fan. Mais puisque je suis le réalisateur, je serais accusé de savoir quelque chose. Quelque chose que je ne sais pas. Si je savais quelque chose, je te le dirais. Ce n’est pas mon idée. J’aimerais être honnête et responsable, mais je ne peux pas, car ce n’est pas le mien », conclut le cinéaste.

À la suite des paroles d’Espinosa, il semble que Sony Pictures ait encore démarqué Morbius de l’UCM en complétant un montage final où ces références ont été omises.

source | Screenrant