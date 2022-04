Marvel supprime les références Daredevil MCU après avoir confirmé qu’elles sont Canon

Les droits et licences des personnages apportent toujours plus ou moins de queue et même les super-héros n’échappent pas aux situations les plus bizarres. À tel point qu’après la récente confirmation par Marvel Studios que la série et les personnages Marvel de Netflix (maintenant sur Disney+) sont canon dans l’UCM et qu’ils font partie de son univers partagé, en plus de citer les événements de Spider-Man : Non Way Home concernant Matt Murdock, il semble maintenant que toutes ces informations ont été supprimées du site Web de Marvel, sous la section bios des personnages.

Les séries Marvel de Netflix sont Canon dans le MCU

Ainsi, après seulement une journée de confirmation par Marvel Studios que la série Marvel de Netflix et ses personnages étaient canon, il semble désormais que ces références aient été supprimées de la biographie de Daredevil. Jusqu’à récemment, on pouvait lire : « Matt a été engagé comme avocat pour défendre Peter Parker, puisque Peter avait été publiquement dénoncé comme Spider-Man et accusé du meurtre de Mysterio. Bien que Peter ait été légalement blanchi de tout acte répréhensible, Matt l’a averti qu’il devrait encore faire face au tribunal de l’opinion publique et a conseillé à Harold « Happy » Hogan d’engager un bon avocat. »

Comme au bon moment, un manifestant a lancé une brique à travers la fenêtre de l’appartement des Parkers pour soutenir Mysterio. Heureusement, et grâce à ses sens aiguisés, Matt a pu attraper la brique avant qu’elle ne blesse quelqu’un à l’intérieur. Quand Peter lui a demandé comment il pouvait faire ça, Matt a affirmé que c’était parce qu’il était un si bon avocat. » Maintenant, cette description a disparu de la biographie de Daredevil, se terminant dans la troisième saison de sa série.

A propos de Kingpin, il n’y avait aucune référence à la série Hawkeye où il a été révélé comme le vrai méchant, bien que dans sa biographie on puisse voir une photo du personnage tirée de ladite série. Pourquoi ces mouvements étranges de Marvel?

