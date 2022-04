Abandoned n’est pas Silent Hill et ses créateurs ont présenté leurs excuses à Konami

À ce stade, il est clair qu’Abandoned n’est pas un jeu Hideo Kojima ni un nouveau Silent Hill. Les soupçons ont été alimentés pendant des semaines par des théories de fans, mais aussi parce que le développeur, Blue Box Game Studios, a fait allusion à des indices qui pointaient vers cette possibilité. Cependant, le réalisateur Hasan Kahraman en a encore parlé dans une interview accordée à Sacred Symbols+, où il a reconnu avoir présenté ses excuses à Konami.

« Je les ai contactés. Il était très stressé parce que les gens pensaient qu’il s’agissait de Silent Hill et il est devenu incontrôlable. Vous savez, nous sommes un petit développeur qui n’a jamais eu une telle audience, donc nous n’avons pas d’expérience. » Comme il l’explique, il a dit aux Japonais qu’ils n’avaient jamais voulu que les gens croient qu’il s’agissait d’un titre de la saga classique d’horreur de survie. « Ils étaient vraiment géniaux. »

Non, ce n’est pas Hideo Kojima.

La théorie selon laquelle Hideo Kojima était derrière Blue Box Game Studios a rapidement fui en ligne. Des initiales du nom du réalisateur à quelques manœuvres marketing, tout a été regardé à la loupe. De plus, le studio avait promis la sortie d’une démo/bande-annonce via une application pour PlayStation 5, mais a retardé son arrivée de manière inattendue et aujourd’hui, vous ne pouvez profiter que d’une bande-annonce sur l’application.

« Je veux juste faire une petite vidéo pour me montrer et prouver que je suis une vraie personne. Je ne suis pas vraiment associé à Hideo Kojima, je ne suis pas un acteur et je ne travaille pas sur Silent Hill. Alors oui, je voulais juste te faire face. Je suis réel, et j’espère que nous organiserons bientôt une séance de questions-réponses. »

Compte tenu de la suppression de certains tweets, il y a eu des spéculations sur l’éventuelle annulation d’Abandoned, mais l’étude s’est prononcée contre les rumeurs et a démenti cette possibilité. Le jeu est toujours prévu pour PS5, toujours sans date de sortie précise. Ils ont promis le prologue pour début 2022, mais il a été retardé.

source | VGC