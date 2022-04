PlayStation licencie environ 90 employés aux États-Unis pour une « transformation globale »

PlayStation a licencié près de 90 employés de ses services de vente et de marketing dans sa division nord-américaine. Comme le rapporte Axios, Sony Interactive Entertainment a procédé à un licenciement massif de travailleurs en raison d’une « transformation globale » dont le but est de mettre fin à l’équipe du merchandiser, la personne chargée d’être en contact avec les magasins physiques et autres produits dérivés.

Ce qui peut être compris comme un mouvement qui pousse Sony à concentrer ses efforts sur les marchés numériques —qui représentent plus de 50% des ventes de logiciels—, avec un accent particulier sur PlayStation Direct, sa boutique en ligne en attendant l’arrivée en Espagne, Il entraîne le licenciement de près d’une centaine d’employés de l’équipe commerciale. Ces employés étaient chargés de se rendre dans les magasins physiques pour conclure les accords de distribution de leurs produits et s’assurer que ces détaillants connaissaient bien leurs produits.

Selon les informations, les anciens employés n’étaient au courant du plan de Sony qu’au moment où ils ont été informés du licenciement.

PlayStation Direct, une source de revenus stratégique pour Sony

Axios soutient dans son rapport que les personnes concernées défigurent le manque de communication et le court délai entre la décision et sa notification correspondante. C’est en septembre 2019 que PlayStation a lancé PlayStation Direct aux États-Unis, sa propre chaîne numérique de vente et de distribution de produits matériels et logiciels. Son principal avantage est l’absence d’un si grand nombre d’intermédiaires : ils vendent eux-mêmes directement au consommateur, ce qui augmente les marges bénéficiaires.

« PlayStation Direct a réalisé des revenus importants sur le marché américain un peu plus d’un an après sa mise en ligne », a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, en mai 2021. Nous parlons d’une prévision de plus de 600 millions de dollars facturés pour l’exercice qui vient a pris fin le 31 mars 2022. PlayStation Direct est désormais également disponible en Allemagne et au Royaume-Uni ; bientôt dans d’autres pays d’Europe.

Jusqu’au 31 décembre dernier, Sony a distribué plus de 17,3 millions d’unités de PlayStation 5, sa console nouvelle génération. Face à la crise des matériaux semi-conducteurs et aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement, Sony est passé d’une prévision de 22,6 millions d’unités PS5 vendues jusqu’au 31 mars à une prévision de 19,3 millions de consoles depuis sa création. En mai prochain, nous saurons s’ils ont atteint cet objectif.

source | Axios